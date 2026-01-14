Emekliler Hopa'da Eylem Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Emekliler Hopa'da Eylem Yaptı

14.01.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi, yetersiz emekli zamlarını protesto etti ve taleplerini açıkladı.

Haber: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Emekli zamlarını protesto eden Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi, Hopa Parkı'ndaki oturma eyleminin ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamada, seyyanen zammın bir lütuf değil, hak olduğu, en düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına eşitlenmesi ve emeklilerin sendika hakkının yasal güvence altına alınması talep edildi.

Emekli zamlarını yetersiz bulan Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi, Hopa Parkı'nda oturma eylemi yaptı. Eylem öncesinde Hopa Parkı'na yürüyüş gerçekleştiren emekliler, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) gerçekleştirdiği iş bırakma eylemine de destek verdi.

Muhammet Oral, insanca yaşam hakkı ve emeklilere seyyanen zam talebi için toplandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mutfaktaki yangına, her geçen gün eriyen maaşlarımıza ve bizlere reva görülen yoksulluk sınırının altındaki yaşama hayır demek için sesimizi yükseltiyoruz. Seyyanen zam bir lütuf değil, alın terimizin karşılığıdır. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelemiz, 2 Ocak'ta Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz eylemlerle yeni bir eşik atlamış; emeklilerin biriken öfkesini, taleplerini ve değişim iradesini güçlü biçimde ortaya koymuştur. Bu süreçte yalnızca alanlarda değil, siyasi partilerle, demokratik kitle örgütleriyle ve emekten yana tüm kurumlarla yürüttüğümüz görüşmeler ve kurduğumuz dayanışma ilişkileri de somut bir karşılık bulmuştur."

"Mecliste başlatılan eylemleri destekliyoruz"

Milletvekillerinin, emekliler lehine düzenleme yapılana kadar Meclis'i terk etmeme kararı almasının, mücadelenin yeni bir safhaya taşındığının açık göstergesi olduğunu dile getiren Oral, "Bu gelişme bir kez daha göstermiştir ki yalnızca Meclis kürsülerine sıkıştırılmış bir siyaset anlayışı iflas etmiştir. Meclis kürsüleri ancak sokakta halkın örgütlü ve güçlü desteğiyle buluştuğunda anlam kazanır. Bu nedenle Meclis'te başlatılan oturma eylemlerini destekliyoruz. Bu desteği yalnızca sözle değil, her gün sokakta ve alanlarda fiili ve meşru mücadeleyle büyüteceğimizi ilan ediyoruz. Buradan çağrımızdır: Bu mücadele yalnızca emeklilerin mücadelesi değildir. Tüm emekçileri, tüm yoksulları, açlık ve sefaletle boğuşan herkesi, tüm demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana güçleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu direnişe ve sokaktaki mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

"Çare dayanışmadadır"

Oral, şunları kaydetti:

"Emekliler olarak açıkça söylüyoruz:   Bu aylıklarla geçinmek mümkün değildir. Acil olarak her emeklinin aylığına 20 bin Türk Lirası ek zam yapılmalıdır. Bununla birlikte en düşük emekli aylığı en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. En temel demokratik hakkımız olan emeklilerin sendika hakkı hiçbir tereddüte yer bırakmadan yasal güvence altına alınmalıdır. Bizler sadaka değil, haklarımızı istiyoruz. Bu ülkenin tüm değerlerini yaratan emekliler, yoksulluğa ve yok sayılmaya mahküm edilemez. Gerçek biziz. Çare biziz. Çare dayanışmadadır."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Hopa'da Eylem Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
Rusya’dan Trump’ın İran tehditlerine net tavır Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi İfadeye gitmeyecekler Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi! İfadeye gitmeyecekler

17:02
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 18:20:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Emekliler Hopa'da Eylem Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.