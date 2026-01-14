Emekliler Hopa'da Eylem Yaptı

Haber: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Emekli zamlarını protesto eden Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi, Hopa Parkı'ndaki oturma eyleminin ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamada, seyyanen zammın bir lütuf değil, hak olduğu, en düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına eşitlenmesi ve emeklilerin sendika hakkının yasal güvence altına alınması talep edildi.

Emekli zamlarını yetersiz bulan Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi, Hopa Parkı'nda oturma eylemi yaptı. Eylem öncesinde Hopa Parkı'na yürüyüş gerçekleştiren emekliler, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) gerçekleştirdiği iş bırakma eylemine de destek verdi.

Muhammet Oral, insanca yaşam hakkı ve emeklilere seyyanen zam talebi için toplandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mutfaktaki yangına, her geçen gün eriyen maaşlarımıza ve bizlere reva görülen yoksulluk sınırının altındaki yaşama hayır demek için sesimizi yükseltiyoruz. Seyyanen zam bir lütuf değil, alın terimizin karşılığıdır. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelemiz, 2 Ocak'ta Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz eylemlerle yeni bir eşik atlamış; emeklilerin biriken öfkesini, taleplerini ve değişim iradesini güçlü biçimde ortaya koymuştur. Bu süreçte yalnızca alanlarda değil, siyasi partilerle, demokratik kitle örgütleriyle ve emekten yana tüm kurumlarla yürüttüğümüz görüşmeler ve kurduğumuz dayanışma ilişkileri de somut bir karşılık bulmuştur."

"Mecliste başlatılan eylemleri destekliyoruz"

Milletvekillerinin, emekliler lehine düzenleme yapılana kadar Meclis'i terk etmeme kararı almasının, mücadelenin yeni bir safhaya taşındığının açık göstergesi olduğunu dile getiren Oral, "Bu gelişme bir kez daha göstermiştir ki yalnızca Meclis kürsülerine sıkıştırılmış bir siyaset anlayışı iflas etmiştir. Meclis kürsüleri ancak sokakta halkın örgütlü ve güçlü desteğiyle buluştuğunda anlam kazanır. Bu nedenle Meclis'te başlatılan oturma eylemlerini destekliyoruz. Bu desteği yalnızca sözle değil, her gün sokakta ve alanlarda fiili ve meşru mücadeleyle büyüteceğimizi ilan ediyoruz. Buradan çağrımızdır: Bu mücadele yalnızca emeklilerin mücadelesi değildir. Tüm emekçileri, tüm yoksulları, açlık ve sefaletle boğuşan herkesi, tüm demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana güçleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu direnişe ve sokaktaki mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

"Çare dayanışmadadır"

Oral, şunları kaydetti:

"Emekliler olarak açıkça söylüyoruz: Bu aylıklarla geçinmek mümkün değildir. Acil olarak her emeklinin aylığına 20 bin Türk Lirası ek zam yapılmalıdır. Bununla birlikte en düşük emekli aylığı en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. En temel demokratik hakkımız olan emeklilerin sendika hakkı hiçbir tereddüte yer bırakmadan yasal güvence altına alınmalıdır. Bizler sadaka değil, haklarımızı istiyoruz. Bu ülkenin tüm değerlerini yaratan emekliler, yoksulluğa ve yok sayılmaya mahküm edilemez. Gerçek biziz. Çare biziz. Çare dayanışmadadır."