Emekliler Yoksulluğa Dikkat Çekti

HABER: Osman BEKAR

(MANİSA) – Tüm Emekliler Sendikası Soma Şubesi, Soma Pazar Yeri'nde parkta bir araya gelerek emeklilerin yaşam koşullarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Banklarda oturarak vatandaşlarla sohbet eden emekliler, aldıkları maaşlarla geçinmenin imkansız hale geldiğini dile getirdi.

Emekliler, "İnsanca yaşam istiyoruz. Emekli bankta bedavaya oturuyor. Çay, kahve yok. Banklar bedava emekliye" sözleriyle yaşadıkları yoksulluğu anlattı. Pazara çıkmanın dahi mümkün olmadığını ifade eden bir emekli, "18 bin lira maaş alıyorum. Pazara çıkıyorsun 3-4 bin lira gidiyor. Neyle geçineceksin? Kuru ekmek bile yiyemiyoruz" dedi.

301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak da açıklamasında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açlık, sefalet ve zamlara karşı başlattığı eylemlere destek verdiklerini belirterek, "İşçinin, emeklinin, asgari ücretlinin onuruyla yaşayabileceği bir ücret istiyoruz. İşçiyle, emekliyle uğraşmayın. Bunun bedelini ağır ödersiniz" ifadelerini kullandı.

Bir başka emekli, maaşların sadaka düzeyinde kaldığını vurgulayarak, "Verdikleri para sadaka gibi. Kendileri yüz binlerce lira alıyor, emekliye 18-20 bin lira reva görülüyor. Geçinemiyoruz" diye konuştu. Emekliler, en az 27-28 bin lira maaş verilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Çay paramız yok"

"Çay 15 lira, çorba 100 lira" diyen bir emekli ise, "Çay paramız yok, sigara paramız yok. Kahvelere girip oturamıyoruz. Etin yüzünü kasapta görüyoruz. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Yıllarca çalışıp prim ödedik, kimse bizi açlığa mahkum edemez"

Tüm Emekliler Sendikası adına konuşan Sayıt Sürül, sendikanın emeklilerin hukuksal, demokratik, sosyal ve ekonomik hakları için mücadele ettiğini belirtti. Bütçe görüşmelerinin sürdüğü günlerde eylemlerin arttığına dikkat çeken Sürül, "Biz kimseden sadaka istemiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz. Yıllarca çalışıp prim ödedik, kimse bizi açlığa mahkum edemez" dedi.

"Bin liralık zammı bile günlerce tartışıyorlar"

En düşük emekli aylığına yapılan artışların yetersiz olduğunu ifade eden Sürül, "Bin liralık zammı bile günlerce tartışıyorlar. Ama yandaşlara, sermayeye milyarlar bir kalemde aktarılabiliyor. Kaynak yok diyorlar ama kaynak var; mesele kimin için kullanıldığıdır" diye konuştu.

Sürül, Soma'da kiraların 8 bin liradan 30 bin liraya kadar çıktığını hatırlatarak, "20 bin lirayla bir emekli nasıl kira ödeyecek, nasıl ısınacak, nasıl torununa harçlık verecek?" diye sordu.

2014 yılında emekli olduğunda maaşıyla 12 küçük altın alabildiğini anlatan Sürül, bugün en düşük emekli maaşıyla iki çeyrek altın bile alınamadığını belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında emeklilerin sokakta olduğunu vurgulayan Sürül, "Şartlarımızın iyileştirilmesi ve haklarımızın verilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Emekliler sık sık, "Saraya değil, emekliye bütçe" sloganı attı.