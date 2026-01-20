Emeklilerden Aylık İyileştirmesi İçin Eylem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Emeklilerden Aylık İyileştirmesi İçin Eylem

20.01.2026 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye'de emekliler, 20 bin lira aylık artışının yetersiz olduğunu belirterek eylem yaptı.

Haber:  Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şubesi'nin öncülüğünde bir araya gelen emekliler, aylıklarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yaptı. Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şube Başkanı Nadir Devren Şahin, "Bu ülkede kiralar uçmuş, gıda fiyatları kontrolden çıkmış, elektrik ve doğal gaz faturaları emeklinin boğazına çökmüşken, 20 bin lira emeklinin derdine çare değil, yaraya tuz basmaktır" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şubesi'nin öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen eyleme, sendikanın Gömeç Şubesi üyeleri de destek verdi.

Sendikanın Burhaniye Şube Başkanı Şahin, burada yaptığı açıklamada, "20 bin lira oyalama mı?" diye sordu. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiğini anımsatan Şahin, şunları söyledi:

"İktidar çıktı, yine müjde diye anlattı. Ama biz bakıyoruz bu bir müjde değil, bu yoksulluğu kalıcılaştıran yeni bir makyaj operasyonudur. Bugün emekliye reva görülen şey insanca yaşam değil, hayatta kalma mücadelesidir. Bugün emekliye diretilen şey hak değil, sadaka düzenidir. 20 bin liraya yaşam mı, oyalama mı? Bu ülkede kiralar uçmuş, gıda fiyatları kontrolden çıkmış, elektrik ve doğalgaz faturaları emeklinin boğazına çökmüşken, 20 bin lira emeklinin derdine çare değil yaraya tuz basmaktır."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilerden Aylık İyileştirmesi İçin Eylem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL’ye el konuldu İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL'ye el konuldu
Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor
Konya’da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı Konya'da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı

19:00
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
18:09
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:19
Netanyahu, Türkiye’nin ismini duyar duymaz Rubio’yu aramış
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 19:38:31. #7.11#
SON DAKİKA: Emeklilerden Aylık İyileştirmesi İçin Eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.