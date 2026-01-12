Emeklilerden Eylem Talebi - Son Dakika
Emeklilerden Eylem Talebi

12.01.2026 17:49
Karabük'te emekliler, destek eylemleriyle maaş artışını ve sendika haklarını talep ediyor.

Haber: Ayşegül Baylam

(KARABÜK) - Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şubesi, CHP milletvekillerinin TBMM'de asgari ücretin ve en düşük emekli aylığının 39 bin liraya yükseltilmesi talebiyle başlattığı eyleme destek açıklaması yaptı. Şube Başkanı Burhan Kelez, kentte belirli günlerde yarım saatlik oturma eylemi yapacaklarını, boş tabak ve tencereyle 10 dakikalık sessiz eylemler düzenleyeceklerini bildirdi.

Sendika tarafından Kemal Güneş Caddesi'nde, emekli aylıklarındaki yetersiz artışlara dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada konuşan Şube Başkanı Burhan Kelez, CHP milletvekillerinin emekliler lehine düzenleme yapılana kadar Meclis'i terk etmeme kararını anımsatarak, "Meclis kürsülerine sıkıştırılmış bir siyaset anlayışı iflas etmiştir" diye konuştu.

Meclis'te başlatılan oturma eylemini desteklediklerini ve bu desteği sokakta, alanlarda fiili ve meşru mücadeleyle büyüteceklerini dile getiren Kelez, emeklilerin mevcut maaşlarla geçinmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Kelez, şunları kaydetti:

"Bu aylıklarla geçinmek mümkün değildir. Acil olarak her emeklinin aylığına 20 bin lira ek zam yapılmalıdır. Bununla birlikte, en düşük emekli aylığı en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. ve en temel demokratik hakkımız olan emeklilerin sendika hakkı, hiçbir tereddüde yer bırakmadan yasal güvence altına alınmalıdır. Bizler sadaka değil, haklarımızı istiyoruz. Bu ülkenin tüm değerlerini yaratan emekliler, yoksulluğa ve yok sayılmaya mahkum edilemez. Gerçek biziz. Çare biziz. Çare dayanışmadadır."

Öte yandan, Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şubesi, kent meydanlarında belirli gün ve saatlerde yarım saatlik oturma eylemleri yapılacağını, saat 20.00'de boş tabak ve boş tencereyle 10 dakika sürecek sessiz eylemlerle emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekileceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

Sendika, Karabük, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

