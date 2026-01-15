Emeklilerden Haklı Öfke - Son Dakika
Emeklilerden Haklı Öfke

15.01.2026 16:34
Emekliler, 2026 artışının yetersizliğine dikkat çekerek hak mücadelesini sürdüreceklerini belirtti.

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Devrimci Emekliler Sendikası Ordu Temsilcisi Cengiz Özyurt, "Yeni bir yıla, yeni umutlarla girmek isterdik. Ancak 2026'nın ilk haftalarında gördük ki; takvim yaprakları değişse de iktidarın emekçiye, emekliye ve yoksul halka bakışı değişmemiştir. Bu coğrafyanın 'Noel Babası' yine sadece zenginlerin bacasından girmiş; sermayeye, yandaşa ve patronlara hediye dağıtırken, halkın payına yine yoksulluk, yine sefalet düşmüştür" dedi.

DİSK Dev Emekli-Sen Ordu İl Temsilciliği, emeklilere 2026 için yapılan artışın yeterli olmadığını belirterek, yeni düzenleme yapıyarak mağduriyetlerinin giderilmesi için çağrı yaptı. Devrimci Emekliler Sendikası Ordu Temsilcisi Cengiz Özyurt, açıklamasında şunları söyledi:

"Bize yıllardır 'Bütçede kaynak yok', 'Kemer sıkın' masallarını anlatanlara sesleniyoruz: Yalan söylüyorsunuz! Kaynak var, ama bu kaynak emekliye değil, bir avuç ranta ve faiz lobisine akıtılıyor. Rakamlar ortadadır ve bu rakamlar iktidarın utanç vesikasıdır, 2026 bütçesinden faiz lobisine ayrılan pay tam 2 trilyon 742 milyar TL iken bu ülkenin emektarı 16,5 milyon emeklinin aylığı ve sağlığı için ayrılan pay sadece 1 trilyon 872 milyar TL'dir! En düşük emekli aylığını Hazine desteğiyle 20 bin TL'ye tamamlamak için ayrılan kaynak ise sadece 69 milyar TL'dir. Yani faiz lobisine aktardığınızın zekatı bile değildir!

"CHP milletvekillerinin emekli aylıklarının sefalet ücretine dönüşmesine karşı başlattığı nöbet eylemini selamlıyoruz"

AKP iktidarı, 15 Ocak 2026 Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, emekliye reva gördüğü 1.062 TL'lik utanç zammını bir 'müjde' gibi sunmaya hazırlanmaktadır. Şimdiden ilan ediyoruz, Bu 1.062 TL'lik artış bir zam değil, emeklinin aklıyla alay etmektir! Meclis'te 'Dediğim dedik, çaldığım düdük' anlayışıyla el kaldırıp indirecek vekillere sesleniyoruz, o elleriniz, milyonlarca emeklinin açlığına onay vermek için kalkacaktır! Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin, emekli aylıklarının sefalet ücretine dönüşmesine karşı Meclis'te başlattığı nöbet eylemini, Devrimci Emekliler Sendikası olarak tüm şubelerimizde destekliyor ve selamlıyoruz. Ancak sadece Meclis'te değil, sokakta da bu ateşi harlayacağız! 15 Ocak'ta o Meclis'ten yine sefalet kararı çıkarsa, sanmayın ki susup evimize döneceğiz. Aksine, o meydanları emeklinin haklı öfkesiyle dolduracağız. Bu ses sadece bir uyarı değil, yaklaşan fırtınanın ayak sesleridir. Hodri meydan."

Kaynak: ANKA

