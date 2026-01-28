Emeklilerin Taleplerine Dikkat Çekildi

KIRIKKALE - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Kırıkkale Şube Başkanı Zekeriya Aytekin, "Emeklilerin intibak sorunu çözülmeli. En düşük emekli maaşı, asgari ücretin altında olmamalı. Emeklilere seyyanen zam yapılmalı ve refahtan pay verilmeli. Memur emeklilerine verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zam tüm emeklilere verilmeli. Aylık bağlama oranı yüzde 70'e çıkarılmalı. Ek ödeme oranları yüzde 4-5 seviyesinden yüzde 10'a yükseltilmeli. Bayram ikramiyeleri en düşük emekli aylığına endekslenmeli" dedi.

TÜED Kırıkkale Şube Başkanı Zekeriya Aytekin, emeklilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara lişkin açıklama yaptı. Çözüm bekleyen sorunlar nedeniyle emeklilerin yaşam koşullarının artık bireysel bir sıkıntı olmaktan çıkıp toplumsal bir yaraya dönüştüğünü ifade eden Aytekin, emeklilerin taleplerini şöyle sıraladı:

"Emeklilerin intibak sorunu çözülmeli. En düşük emekli maaşı, asgari ücretin altında olmamalı. Emeklilere seyyanen zam yapılmalı ve refahtan pay verilmeli. Memur emeklilerine verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zam tüm emeklilere verilmeli. Aylık bağlama oranı yüzde 70'e çıkarılmalı. Ek ödeme oranları yüzde 4-5 seviyesinden yüzde 10'a yükseltilmeli. Bayram ikramiyeleri en düşük emekli aylığına endekslenmeli. Banka promosyonları yeniden iyileştirilmeli. Emeklilerin kredi borçlarına kolaylık sağlanmalı. Aile yardımı ile birlikte konut alım ve kira desteği verilmeli. Yakacak ve gıda yardımı yapılmalı, emekliler için özel bir enflasyon sepeti oluşturulmalı. Emeklilerin fatura ödemelerinde vergi alınmamalı. Yerel yönetimlerde 'Emekli Meclisi' kurulmalı. Cenaze yardımları işçi-memur ayrımı yapılmaksızın eşitlenmeli."