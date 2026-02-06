EMEP'ten Mersin Limanı'ndaki İşten Çıkarmalara Tepki - Son Dakika
EMEP'ten Mersin Limanı'ndaki İşten Çıkarmalara Tepki

06.02.2026 00:30
Seyit Aslan, 180 işçinin işten çıkarılmasını kınayarak direnişin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Mersin Limanı'nda 180 TÜMTİS üyesi işçinin işten çıkarılmasına tepki göstererek, "Atılan işçiler geri alınsın, sendika ile TİS imzalansın. Direnen Liman işçilerin yanındayız" dedi.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin Limanı'nda Özgüneş Taşımacılık 180 TÜMTIS üyesi işçiyi işten çıkardı. İşten çıkarılan işçiler 35 gündür limanın önünde mücadele ediyor, direniyor. İşten atmak açık bir emek düşmanlığıdır. Emeği yok sayan, alın terini hiçe sayan bu düzene karşı mücadele edeceğiz. Atılan işçiler geri alınsın, sendika ile TİS imzalansın. Direnen Liman işçilerin yanındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Seyit Aslan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

