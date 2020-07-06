Emet'e yapılacak yatırımlar için ziyaret gerçekleştirdiler - Son Dakika

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, çevre yolu çalışmaları ve kavşak projesi çalışmaları kapsamında Anakara ziyareti gerçekleştirdi.



Başkanlar, Ankara'da başta çevre yolu olmak üzere, Ges, alt yapı yenileme kaynak çalışmaları için yoğun temaslarda bulundular. Bu amaçla Ulaştırma Bakan Yardımcısı Enver İzkurt ve Karayolları Proje Etütten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş'ı makamlarında ziyaret ettiler. Ziyaretlerde yapılan çevre yolu çalışmaları değerlendirilirken, köprülü kavşak, akıllı kavşak konularında çok yönlü olarak ele alındı. Emet'te kamu bina çoğunluğu, sosyal tesisler ve eğitim kurumlarının bulunduğu çevre yolu kavşak bölümünde köprülü kavşak yapılmasının gerekliliği ilgili makamlara bizzat aktarıldı.



Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, ziyaretler kapsamında İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, EPDK Enerji Dairesi Başkanı İsmail Kara ve Enerji Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Öz'ü de ziyaret ettiler. Bu kapsamda güneş enerjisi projesi üzerine çalışmaları ve Emet göleti arıtma tesisi, ilçeye nakli proje ihalesi sürecini de yerinde takip ettiler. - KÜTAHYA