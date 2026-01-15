Emine Erdoğan\'dan \'Miraç Gecesi\' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Miraç Gecesi'nin tüm insanlığa barış, afiyet ve esenlik getirmesi dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Miraç Gecesi vesilesiyle, birlik ve beraberlik duygularımızın güçlenmesini, gönüllerimizin manevi huzurla dolmasını temenni ediyorum. Bu kutlu gece, rahmeti ve bereketiyle milletimize ve tüm insanlığa barış, afiyet ve esenlik getirsin. Gecemiz mübarek olsun" dedi.