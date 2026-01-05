Emine Erdoğan, Müslüman Alimler Konseyi Genel Sekreteri ile bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Müslüman Alimler Konseyi Genel Sekreteri Mohamed Abdelsalam ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müslüman Alimler Konseyi Genel Sekreteri Mohamed Abdelsalam ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Konsey olarak yürüttükleri çalışmalarda başarılar diliyorum" dedi.