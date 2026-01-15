Emircan Haney \'Yılın Okçusu\' Adayı

Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen dünya kupası finallerinde altın madalyayı boynuna takan milli okçu Emircan Haney, 'Yılın Okçusu' ödülüne aday gösterildi.

Milli okçu Emircan Haney, Dünya Okçuluk Federasyonu'nun başlattığı küresel oylamada 'Yılın Okçusu' ödülüne aday gösterildi. 9 yaşında başladığı okçuluk kariyerinde önemli başarılar elde eden Haney'in dünya şampiyonluğu ünvanını 'Yılın Okçusu' ödülüyle taçlandırması için halk oylaması süreci başladı. Dünyanın dört bir yanından okçuluk tutkunlarının katıldığı oylamada, kazananı halkın oyları belirleyecek. Ay-yıldızlı bayrağı Çin'de göndere çektiren Emircan Haney için www.worldarcheryawards.com adresinden oy kullanılabilecek. - MUĞLA