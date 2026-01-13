Emirhan Çiftçi Milli Takıma Davet Edildi

Bozüyük Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Emirhan Çiftçi, Ankara'da gerçekleşecek 18 yaş Genç Milli Takım kampına davet edildi.

Okulun Hentbol takımı ile Bilecik'i temsil etmek üzere Düzce'de yapılan grup müsabakalarına katılan Emirhan Çiftçi, buradaki performansı ile Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Hentbol Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü olarak atanan İspanyol antrenör Jordi Jodar Sagales'in beğenisini kazandı. Jordi Jodar Sagales tarafından 16 Ocak'ta Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak Erkek 18 Yaş Milli Takımı kampına davet edilen Emirhan Çiftçi, 16 Ocak'ta başlayıp 23 Ocak'ta sona erecek kampta seçilen 26 sporcu arasında yer alacak.

İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, okul takımı ile beraber başarılı sporcu Emirhan Çiftçi'yi, Okul Müdürü Ali Arı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Gündoğdu'yu kabul ederek tebrik etti. Okulunun ve ilçenin gurur kaynağı olan genç oyuncu, Milli Takıma davet edilen listede kulübü olmayan tek sporcu olarak dikkatleri üzerine çekti. - BİLECİK