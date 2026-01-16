Emniyet Müdürü Dinç, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Emniyet Müdürü Dinç, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

16.01.2026 10:17
Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları değerlendirdi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dinç, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" fotoğrafını tercih eden Dinç, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Günlük Hayat"ta Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karesine oy verdi.

Dinç, "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" ve Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan", "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafını seçti.

Oylamayı AA muhabirine değerlendiren Dinç, "Başta Anadolu Ajansı çalışanlarımız olmak üzere bu fotoğrafları çekip bizlere seçme imkanı tanıyan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinizin eline sağlık. Bir taraftan seyrederken insanlığın içinde bulunduğu durumu da yorumlayabiliyoruz. Çoğu resimlere baktığınız zaman acılar üzerine, ne yazık ki günümüz toplumu bu hale geldi. Neticede dünyayı yaşanmaz kılan biz insanlarız, yaşanır kılacak olan da biz insanlarız. İnşallah daha güzel günlere ve yıllara ulaşma temennisiyle." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

