Emniyet Müdürü Oylamada Yer Aldı

06.01.2026 16:31
Kırklareli Emniyet Müdürü Çamuroğlu, 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğrafları seçti.

Kırklareli Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çamuroğlu, makamında gerçekleştirdiği oylamada, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafını tercih eden Çamuroğlu, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli kareyi oyladı.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" karelerini seçen Çamuroğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

