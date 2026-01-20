Emniyet Müdürü Öztürk, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Emniyet Müdürü Öztürk, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

20.01.2026 10:42
Siirt İl Emniyet Müdürü Öztürk, 2025 Yılın Kareleri oylamasında fotoğrafları değerlendirerek seçti.

Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Öztürk, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Öztürk, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" karesini, "Portre"de de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" ve "Doğal Yaşam ve Çevre"de de Bestami Bodruk'un "Can cana" karelerini oylayan Öztürk, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafını tercih etti.

Öztürk, seçkide yer alan fotoğrafların tamamının değerli olduğunu ve her karenin ayrı bir hikayesinin olduğunu belirtti.

AA'yı tebrik ettiğini ifade eden Öztürk, "İçimizi çok acıtan fotoğraflar da var, zafer kazandıran ve duygulandıran da var." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Siirt, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

