Emre Belözoğlu Başakşehir karşısında kazanan ilk 11'ini bozmadı, Gustavo yine kulübeye çekildi - Son Dakika

Emre Belözoğlu Başakşehir karşısında kazanan ilk 11'ini bozmadı, Gustavo yine kulübeye çekildi

18.04.2021 18:03
Emre Belözoğlu Başakşehir karşısında kazanan ilk 11'ini bozmadı, Gustavo yine kulübeye çekildi, System.String[]

Süper Lig'de 35. haftaya 66 puanla lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giren Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk olacak. 4 maçtır kaybetmeyen Kanarya, sahadan 3 puanla ayrılıp zirve takibini fire vermeden sürdürmek istiyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Başakşehir ise sürpriz peşinde olacak. Bu maç öncesinde Emre Belözoğlu, sakatlanan Altay yerine Harun, Gökhan yerine de Nazım'ı sürdü. Luiz Gustavo yine kulübeye çekildi.

Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş'ın Ankaragücü'yle 2-2'lik beraberliğinde avantajı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 3 puan arayacak. Başakşehir de alt sıraların ateşinden kurtulmak için mücadelesini verecek. Bu maç öncesinde sarı lacivertlilerde Altay Bayındır şoku yaşandı. Genç kalecinin bileğinde kırık olduğu tespit edildi. Altay, sezonu kapattı ve yerine kalan haftalarda Harun Tekin görev yapacak. Sağ bekte ise sakatlanan Gökhan'ın yerine Nazım görev alacak.

8 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Irfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül sarı kart görmeleri halinde ligin 37. haftasında Kasımpaşa ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek. Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle bu maçta kadroda yer almadı.

MESUT ÖZİL İYİLEŞTİ AMA ALINMADI

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, Futbol A Takım Teknik Direktörü Emre Belözoğlu tarafından değerlendirilmedi. Belözoğlu, Mesut'u hazır bulmadığı için kadroya almadı. Mesut Özil, son olarak Süper Ligin 28. haftasında 4 Mart'ta Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı

Emre Belözoğlu Başakşehir karşısında kazanan ilk 11'ini bozmadı, Gustavo yine kulübeye çekildi

İşte ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan, İrfan Can, Pelkas, Enner Valencia

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Mahmut, Cemali, Ndayishimiye, Tolga, Vişça, Aleksic, GiulianoCrivelli

Emre Belözoğlu Başakşehir karşısında kazanan ilk 11'ini bozmadı, Gustavo yine kulübeye çekildi

Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu Başakşehir karşısında kazanan ilk 11'ini bozmadı, Gustavo yine kulübeye çekildi - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Y Y 1907: Bravo Kaptan Gustavoyu Bırak kulübeyi Kulüpten İçeri Sokmam Nasıl 35 Yaşındaki Adama 7 milyon Euro bonservis ücreti Verdiler inanılır gibi değil Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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