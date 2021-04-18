Emre Belözoğlu Başakşehir karşısında kazanan ilk 11'ini bozmadı, Gustavo yine kulübeye çekildi

Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş'ın Ankaragücü'yle 2-2'lik beraberliğinde avantajı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 3 puan arayacak. Başakşehir de alt sıraların ateşinden kurtulmak için mücadelesini verecek. Bu maç öncesinde sarı lacivertlilerde Altay Bayındır şoku yaşandı. Genç kalecinin bileğinde kırık olduğu tespit edildi. Altay, sezonu kapattı ve yerine kalan haftalarda Harun Tekin görev yapacak. Sağ bekte ise sakatlanan Gökhan'ın yerine Nazım görev alacak.

8 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Irfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül sarı kart görmeleri halinde ligin 37. haftasında Kasımpaşa ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek. Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle bu maçta kadroda yer almadı.

MESUT ÖZİL İYİLEŞTİ AMA ALINMADI

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, Futbol A Takım Teknik Direktörü Emre Belözoğlu tarafından değerlendirilmedi. Belözoğlu, Mesut'u hazır bulmadığı için kadroya almadı. Mesut Özil, son olarak Süper Ligin 28. haftasında 4 Mart'ta Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı

İşte ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan, İrfan Can, Pelkas, Enner Valencia

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Mahmut, Cemali, Ndayishimiye, Tolga, Vişça, Aleksic, GiulianoCrivelli