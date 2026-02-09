Emre Belözoğlu'ndan Sert Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Emre Belözoğlu'ndan Sert Eleştiri

09.02.2026 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Belözoğlu, Gaziantep FK'ye kaybettikleri maç sonrası oyuncularını eleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, maçı kazanmayı hak eden tarafın Gaziantep FK olduğunu söyleyerek, "İkinci yarıdaki oyun, futbol, kariyerim boyunca hem de teknik adamlık süresi boyunca görmüş olduğum en kötüsüydü." dedi.

Emre Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ikinci yarıda gol atacaklarını hissedemediklerini söyledi. Gaziantep FK'yi de tebrik ettiğini dile getiren Belözoğlu, şunları kaydetti:

"İkinci yarıdaki oyun futbol kariyerim boyunca hem de teknik adamlık süresi boyunca görmüş olduğum en kötüsüydü. Hayatımda görmüş olduğum en kötüsüydü. Bundan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Bu ikinci 45 dakikayı da görmüş olduğum takım için, benim takımımın böyle bir 45 dakika ve görüntü vermesinden dolayı çok üzgünüm. Bizim için artık dibe vurmanın büyük bir yansımasıydı bence bu 45 dakika."

Belözoğlu, ligde önümüzdeki hafta oynayacakları Karagümrük maçının kendileri açısından kritik bir karşılaşma olacağını vurgulayarak, "Karagümrük maçını hep beraber göreceğiz. Ondan sonrası zaten çok daha zorlu bir süreç başlıyor. Karagümrük maçı bizim için artık olmazsa olmaz bir maç. Bugün için bütün içtenliğimle, bütün samimiyetimle, Kasımpaşa'ya gönül vermiş bir kişi daha olsa hepsinden Emre Belözoğlu ve takımın teknik direktörü olarak özür diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Emre Belözoğlu, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'ndan Sert Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Katliam gibi kaza 30 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi
Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı

23:11
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
22:59
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
22:06
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
21:54
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
21:47
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 23:54:57. #7.11#
SON DAKİKA: Emre Belözoğlu'ndan Sert Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.