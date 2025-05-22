"Emre Hasan Ateş kimdir, mesleği nedir?" sorusunun yanıtı, Türkiye'de dijital dönüşüm ve online güvenlik alanında yaşanan gelişmeleri takip eden herkesin merak ettiği bir konu haline gelmiştir. Emre Hasan Ateş'in hem akademik kariyeri hem de iş yaşamındaki başarıları, onu sektördeki önemli isimlerden biri yapmıştır. Peki, Emre Hasan Ateş kimdir, mesleği nedir?

EMRE HASAN ATEŞ KİMDİR?

Emre Hasan Ateş 1979 yılında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Ayvalık'ta tamamlayan Emre Hasan Ateş lise eğitimini de Bandırma endüstri meslek lisesinde tamamladıktan sonra Hollanda'da bulunan Saxion University of Applied Sciences'te elektronik bölümünde üniversite eğitimini tamamladıktan sonra yine Hollanda'nın Utrecht University'de ekonomi dalında mezun olduktan sonra ülkemize geri dönmüştür.

Henüz lise yıllarından itibaren algoritma ve siber güvenliğe ilgi duyan ve bu konuda kendisini geliştiren Emre Hasan Ateş 2003 yılında kurduğu siber ekip ile gönüllü 2008 yılına kadar pedofili ve terör içerikli internet sitelerini tespit edip kullanılmaz hale getirdiler. Yaklaşık 5 yıl boyunca gönüllü olarak kurdukları siber ekiple yüzlerce zararlı siteleri tespit ederek imha eden Emre Hasan Ateş ve arkadaşları artan tehditler sonrasında dağılma kararı aldılar.

Emre Hasan Ateş 2015 Yılında Cyber Ajans firmasını kurarak sosyal medya danışmanlığı ve reklam dalında, dijital itibar koruma, internetten olumsuz içerik temizleme, internet üzerinden yapılan tehdit/şantaj unsurlarını ortadan kaldırma hizmeti gibi hizmetleri vermeye başladı. 2016 yılında Ateş Bilişim A.Ş i Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarını açtı. Bunun yanında e-ticaret, kozmetik ve elektronik sektörlerinde de iş yapmaya başladı.

Sahibi olduğu tescilli markalar arasında Dermapen, New Elegance, HAİ, Cyber Ajans, DermaShe, Araç şarj nokası, Health Agancy İstanbul, Buraya Gidelim gibi markalar vardır.

İnternet üzerinden ücretsiz olarak engelli bireylere verdiği online grafik tasarım, web sitesi tasarımı, siber güvenlik, sosyal medya yönetimi, google botları olan penguen ve panda kriter algoritmalarını çözerek Seo eğitimleri vermekte ve şirketine gelen SEO hizmetleri konusundaki işleri yetiştirmiş olduğu engelli bireylere vererek onlara iş imkanı sunmaktadır.