En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti - Son Dakika
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En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti

En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis\'ten geçti
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En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti. Yeni düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseldi.

Kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören 18. madde kabul edildi.

DÜZENLEME MECLİS'TEN GEÇTİ

TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edildi.

En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemede önemli bir aşama geride kaldı. Kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören 18. madde kabul edildi.

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığında artış yapılması hedeflenirken, teklifin Genel Kurul'daki görüşmeleri devam ediyor.

Kanun teklifinin tüm maddelerinin kabul edilmesinin ardından düzenlemenin yasalaşma süreci tamamlanacak.

6 MADDE DAHA KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi.

Son Dakika

Son Dakika Emekli En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    İyi güzel de.. sürekli en düşük olana extra zam yapılıyor cok çalışıp çok prim yatırmış olanın günahı ne yakında az çalışan ile aynı maaşı alacak... Adalet li bir sistem getirilmeli 1 1 Yanıtla
  • Diyego Can Diyego Can:
    ne büyük başarı ya birde son dakika haberi olarak veriyorsunuz bozdur bozdur harca 2 0 Yanıtla
  • i2068450 i2068450:
    alkış zor bir olaydı çözdüler aferin 1 0 Yanıtla
  • yusuf ÇAKMAK yusuf ÇAKMAK:
    hayırlı olsun 0 0 Yanıtla
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