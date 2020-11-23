En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,53 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF", yüzde 1,52 ile "ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,093967 -1,53 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,052513 -1,52 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,137971 -1,52 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,138831 -1,51 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,121387 -1,50 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090626 -1,49 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040904 -1,45 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048890 -1,43 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,099021 -1,42 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,108763 -1,42 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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