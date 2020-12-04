En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,06 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,05 ile Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" ve "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019880 -1,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020492 -1,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,020291 -1,05 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021696 -1,04 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020018 -1,03 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020725 -1,01 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,020028 -1,00 ZEM Katkı EYF 0,020549 -0,99 VEM Katkı EYF 0,019360 -0,98 HEM Katkı EYF 0,019164 -0,98 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Bursaspor'un parlayan yıldızı Ali Akman'a Marsilya ve Red Bull Grubu talip oldu

İmamoğlu müjdeyi verdi: İBB inşaatları duran 4 metro hattı için çalışmalara başlıyor

Leipzig, İrfan Can Kahveci için devre arasında girişimlerde bulunacak

Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi

Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu

Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü

Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor

Klinikten çıkan Cem Yılmaz'dan, sağlık durumunu soran muhabirlere sert tepki: Çocuk aldırdım