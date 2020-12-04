En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,06 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,05 ile Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" ve "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019880
|-1,06
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020492
|-1,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,020291
|-1,05
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,021696
|-1,04
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020018
|-1,03
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020725
|-1,01
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,020028
|-1,00
|ZEM Katkı EYF
|0,020549
|-0,99
|VEM Katkı EYF
|0,019360
|-0,98
|HEM Katkı EYF
|0,019164
|-0,98
- Kaynak: AA
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