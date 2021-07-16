BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,107658
|-0,31
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,103864
|-0,29
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,062070
|-0,14
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,046742
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,055202
|-1,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,088479
|-0,19
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016155
|-0,01
Kaynak: AA
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