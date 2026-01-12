Endonezya ve Pakistan Güvenlik İşbirliği Geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Endonezya ve Pakistan Güvenlik İşbirliği Geliştiriyor

12.01.2026 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya ve Pakistan, savunma işbirliğini genişletme konusunda anlaştı, güvenlik dinamiklerini ele aldı.

Endonezya ve Pakistan'ın üst düzey savunma yetkilileri, bölgesel ve küresel güvenlik dinamiklerindeki gelişmeleri görüştü ve iki ülke arasında savunma işbirliğini genişletme konusunda anlaştı.

Pakistan merkezli The Nation gazetesinin haberine göre Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, başkent İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir ile görüştü.

Askeri yetkililerin de katıldığı görüşmede Sjamsoeddin ve Munir, bölgesel ve küresel güvenlik dinamiklerinde meydana gelen gelişmeleri ele aldı ve ikili savunma işbirliğini genişletilmesinde mutabık kaldı.

Sjamsoeddin, Pakistan ile savunma ilişkilerini birçok alanda genişletme isteğini dile getirdi. Munir, Pakistan'ın stratejik çıkarlarına dayalı güçlü ve kalıcı bir savunma ilişkisi geliştirme taahhüdünü yineledi.

Görüşmeye ilişkin yapılan ortak açıklamada, "Taraflar, Pakistan ve Endonezya arası kurumsal bağların, eğitim işbirliğinin ve savunma sanayisi işbirliğinin güçlendirilmesinin öneminin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu, İslamabad ziyareti kapsamında Sjamsoeddin'e, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Endonezya, Pakistan, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya ve Pakistan Güvenlik İşbirliği Geliştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

23:20
Emre Belözoğlu telefonla aradı Fenerbahçe’den ikinci transferi istiyor
Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe'den ikinci transferi istiyor
23:11
Emre Mor, Kayserispor’a önerildi Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
22:37
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney’in mal varlığı dudak uçuklatıyor
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor
22:09
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 23:36:01. #7.11#
SON DAKİKA: Endonezya ve Pakistan Güvenlik İşbirliği Geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.