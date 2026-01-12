Endonezya ve Pakistan Güvenlik İşbirliği Geliştiriyor

Endonezya ve Pakistan'ın üst düzey savunma yetkilileri, bölgesel ve küresel güvenlik dinamiklerindeki gelişmeleri görüştü ve iki ülke arasında savunma işbirliğini genişletme konusunda anlaştı.

Pakistan merkezli The Nation gazetesinin haberine göre Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, başkent İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir ile görüştü.

Askeri yetkililerin de katıldığı görüşmede Sjamsoeddin ve Munir, bölgesel ve küresel güvenlik dinamiklerinde meydana gelen gelişmeleri ele aldı ve ikili savunma işbirliğini genişletilmesinde mutabık kaldı.

Sjamsoeddin, Pakistan ile savunma ilişkilerini birçok alanda genişletme isteğini dile getirdi. Munir, Pakistan'ın stratejik çıkarlarına dayalı güçlü ve kalıcı bir savunma ilişkisi geliştirme taahhüdünü yineledi.

Görüşmeye ilişkin yapılan ortak açıklamada, "Taraflar, Pakistan ve Endonezya arası kurumsal bağların, eğitim işbirliğinin ve savunma sanayisi işbirliğinin güçlendirilmesinin öneminin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu, İslamabad ziyareti kapsamında Sjamsoeddin'e, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.