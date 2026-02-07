Endülüs'te Şiddetli Yağışlar ve Tahliyeler - Son Dakika
Endülüs'te Şiddetli Yağışlar ve Tahliyeler

07.02.2026 18:02
İspanya'nın Endülüs bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle 11 bin kişi evlerine dönemiyor.

İspanya'da 4 Şubat'ta başlayan şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen Endülüs'te tedbir amaçlı tahliye edilen yaklaşık 11 bin kişi evlerine dönemiyor.

"Leonardo" ve ardından bugün başlayan "Marta" fırtınalarının etkisi altındaki İber Yarımadası'nın büyük kısmında turuncu alarm seviyesi uygulanıyor.

Endülüs'te önlem amaçlı tahliye edilen yaklaşık 11 bin kişi, yağışların ve riskin sürmesinden dolayı evlerine dönemiyor.

Bölgedeki nehir ve barajlardaki su seviyesi maksimuma ulaşırken taşkın riskine karşı önlemlerin artırıldığı bildirildi.

Endülüs Özerk Hükümeti Başkanı Juan Manuel Moreno, Guadalquivir Nehri'nin Kurtuba geçişi dahil birçok noktanın endişe verici durumda olduğunu söyledi.

Endülüs'te 3'ü ana yol olmak üzere 132 kara yolunun trafiğe kapalı tutulduğu, tren seferlerinin çok sınırlı yapıldığı bildirildi.

Tarım işçileri sendikaları, Endülüs'te suların kapladığı tarım arazilerindeki zararın 3 milyar avroyu bulduğunu açıkladı.

Portekiz'de hasar 4 milyar avroyu aştı

Şiddetli yağışların olumsuz etkilediği Portekiz'de şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi tahliye edildi.

Portekiz hükümeti, yağışlardan dolayı hasarın 4 milyar avroyu geçtiğini duyurdu.

Ülkedeki 41 belediyede 1600 asker yardım çalışmalarına katılıyor.

Kaynak: AA

19:01
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
18:24
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
17:43
Herkes aynı soruyu soruyor Fener taraftarını kahreden gol
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
16:59
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
16:43
TÜVTÜRK’te öldürülen polisin eşi: İki çocuğum babasız kaldı, benim yarım gitti
TÜVTÜRK'te öldürülen polisin eşi: İki çocuğum babasız kaldı, benim yarım gitti
16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
