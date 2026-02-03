Enflasyon Hedefi: Tek Haneli Rakamlar - Son Dakika
Ekonomi

Enflasyon Hedefi: Tek Haneli Rakamlar

03.02.2026 12:09
Cevdet Yılmaz, enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi için yapısal reformların hızlandırılacağını belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dönemsel gelişmeler enflasyon üzerinde kısa süreli olumlu veya olumsuz etki yapabilme potansiyeline sahip olsa da programımızın ana istikameti ve rotası ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "2026 yılı Ocak ayında ücret ve fiyat güncellemelerinin yanı sıra olumsuz mevsim koşullarının etkisiyle tüketici fiyatlarındaki aylık artış yüzde 4,84 oranında gerçekleşmiş, yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 düzeyine gerilemiştir. Ocak ayı enflasyonunda gıda ve hizmet kalemleri ön plana çıkarken özellikle dönemsel arz koşullarına bağlı olarak yükselen taze sebze ve meyve fiyatları gıda fiyatlarındaki artışta önemli rol oynamıştır. Temel mal enflasyonu ise aylık bazda ılımlı seyrini sürdürmüş, yıllık yüzde 17,45 seviyesine inmiştir. Dönemsel gelişmeler enflasyon üzerinde kısa süreli olumlu veya olumsuz etki yapabilme potansiyeline sahip olsa da programımızın ana istikameti ve rotası ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda para, maliye ve gelirler politikalarımızı etkin ve koordineli bir şeklide yürütüyor, dezenflasyon sürecini destekleyen yapısal reformlarımızı hızlandırıyoruz. Talepte dengelenme, fiyatlama davranışlarında normalleşme ve beklentilerde iyileşmenin yanı sıra gıda, sosyal konut, lojistik, enerji ve beşeri sermayeye yönelik arz yönlü politikalarımızla enflasyondaki düşüşü desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

