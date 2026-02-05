Enflasyon Verileri İktidarın Ekonomi Politikasını Eleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Enflasyon Verileri İktidarın Ekonomi Politikasını Eleştiriyor

05.02.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KESK Sözcüsü Bulut, ocak ayı enflasyon verilerinin iktidarın ekonomi politikasının iflasını gösterdiğini belirtti.

Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) -

KESK Samsun Dönem Sözcüsü Mustafa Niyazi Bulut, ocak ayı enflasyon verilerinin iktidarın ekonomi politikalarının iflas ettiğini gösterdiğini söyledi.

Bulut, yaptığı açıklamada, ocak ayında enflasyonun yüzde 4,84 gibi yüksek bir oranla gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 30,65'te kaldığını ifade etti.

"Bu tablo iktidarın aylardır anlattığı dezenflasyon masalının çöktüğünü bir kez daha göstermiştir. Baz etkisine bel bağlayanların hesabı tutmamış, gerçek rakamlar ortaya çıkmıştır" diyen Bulut, aralık ayında enflasyonun düşük gösterildiğini; bunun emekçinin, işçinin ve emeklinin alın terine açıkça ipotek koymak anlamına geldiğini belirtti."

Toplu sözleşme döneminde yaptıkları uyarıları hatırlatan Bulut, "2025 yılı haziran ayında, '6 ay sonra, Ocak 2026'da yoksulluk sınırı en az 100 bin lira olacak' demiştik. Ne yazık ki bir kez daha haklı çıktık" dedi.

Bulut, Ocak 2026 itibariyle yoksulluk sınırının 102 bin, açlık sınırının ise 35 bin liraya dayandığını anımsatarak, "Bu veriler artık çalışan yoksulluğunu değil, çalışan açlığını konuştuğumuz bir noktaya geldiğimizi gösteriyor. IMF'ye göre bile Türkiye 2026 yıl sonunda yüzde 21 enflasyon hedefine ulaşsa dahi dünyada en yüksek enflasyona sahip 8'inci ülke olacak. Yani bir sene daha 'ekonomik soykırım' programına maruz bırakıldıktan sonra bile gelebileceğimiz seviye budur. 'Bu faturayı ödemiyoruz' demenin zamanı geldi, geçiyor" diye konuştu.

KESK'in maaşlara bu aydan itibaren ek yüzde 25 artış yapılmasını, ilave seyyanen ödeneğin taban maaşlara yansıtılmasını, tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilmesini ve ilave seyyanen ödeneğin emekli aylıklarına eklenmesini istediğini aktaran Bulutü, kamuya persone alımlarında mülakatın kaldırılmasını, mevzuatın grevli toplu pazarlık hakkını engelleyen hükümlerden arındırılmasını istediklerini bildirdi.

En düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını, kira, kreş ve yol desteği verilmesini talep ettiklerini aktaran Bulut, tüm kamu emekçilerini insanca yaşamaya yetecek bir ücret ve güvenceli iş mücadelesinde omuz omuza vermeye çağırdı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enflasyon Verileri İktidarın Ekonomi Politikasını Eleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi

12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 13:10:15. #7.11#
SON DAKİKA: Enflasyon Verileri İktidarın Ekonomi Politikasını Eleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.