Engelli Bireylerin Sorunları TBMM'de Görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Engelli Bireylerin Sorunları TBMM'de Görüşüldü

Engelli Bireylerin Sorunları TBMM\'de Görüşüldü
07.01.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM, engelli bireylerin sorunlarına dair sunumlar ve önerilerle toplandı, muhtarların eğitimi vurgulandı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile dil ve konuşma güçlüğü alanında çalışan akademisyenler ve terapistler sunumlarını gerçekleştirdi. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Kadir Delibalta, muhtarların da engellilik konusunda eğitim alması gerektiğini vurgulayarak, "Engellilerin en büyük şikayeti onlara daha fazla kaldırım sunulması, daha yaşanabilir, daha rahat olacakları alanlar istiyorlar. Parklarda, yollarda, toplumun her yerinde çok çalışmalar yapıldı ama eksikler var. Bu konuda muhtarlarımızın da eğitim alması, çalıştay şeklinde bilgilendirmeler yapılmasını istiyoruz. Engelliler için yapılacak ne varsa göreve hazırız" dedi.

'ÜLKEMİZİN ŞU ANKİ GERÇEĞİ, GERİATRİK BİR NÜFUSUMUZ VAR'

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkçı ise dil ve konuşma güçlüğüne ilişkin, "Tanıyı koymak tek başına yeterli değil. Bireyle beraber mutlaka eşlik eden birisi oluyor, birinden destek alması gerekiyor. O kişilerin de bilgilendirilmesi ve doğru danışmanlık hizmetinin verilmesi gerekiyor. Maalesef bu süreç 'bugün bu tedaviyi, terapiyi uygula, yarına düzelecek' süreci değil, uzun soluklu süreç, zaman gerektiriyor. Hatta bazı bireylerde bu yetişkinlik döneminde de devam etmesi gerekiyor. Sadece çocukları düşünmememiz gerekiyor. Ülkemizin şu anki gerçeği, geriatrik bir nüfusumuz var ve bu vakalarla daha çok karşılaşacağız. Dil ve konuşma terapisi alanında mezun sayısının 3 bini aştı. Bizim istihdamda çok bir sıkıntımız yok aslında. Baktığınız zaman çok rağbet gören bir meslek sahibiyiz, istihdam oranımız özel eğitim öğretmenliği ve tıp mezunlarından sonra 3'üncü sırada. Ortalama iş bulma süremiz 2 ay kadar sürüyor. Mezun olan 2 ay sonra yerini bulup işine yerleşebiliyor. 28 üniversitenin 11'i devlet 17'si özel, vakıf üniversitesi. Her yıl 28 bölümden 1620 öğrenci mezun ediyoruz. Bunların iş bulduğunu var sayarsak ilerleyen zamanlarda bir sıkıntıya düşme durumumuz var. Yüzde 54 oranında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan arkadaşlarımız var" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Şaziye Seçkin Yılmaz, gelişimsel dil bozukluğunun gizli bir bozukluk olduğunu, yüzde 7 gibi bir oranla çok yaygınlaştığını ve 28 kişilik bir sınıfta 2 öğrencide gelişimsel dil bozukluğuna rastlandığını belirtti.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Bireylerin Sorunları TBMM'de Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
21:21
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı Sahibi bakın kim
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı! Sahibi bakın kim
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:26:07. #7.11#
SON DAKİKA: Engelli Bireylerin Sorunları TBMM'de Görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.