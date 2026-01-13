Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, engelli bireylerle gönül buluşması gerçekleştirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ile İl Müdür Yardımcısı Seçkin Bilici, engelli bireylerle bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi. Birlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı buluşmada, engelli bireylerin kendi emekleriyle hazırladığı ikramlar programa ayrı bir sıcaklık kattı. Karşılıklı sohbetlerin yapıldığı programda, katılımcılar keyifli anlar yaşarken, sosyal dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Programla ilgili değerlendirmede bulunan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Birlik ve dayanışma duygularının pekiştiği bu programda gönüller buluştu" dedi. - BİLECİK