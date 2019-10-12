Engelli farkındalığına ilginç konser

Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü için ilginç konser

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sahnedeki sanatçılar ve izleyicilerin tamamının gözlerini bantlayarak katıldığı Türk Halk Müziği konserine ilgi yoğun oldu.

Ayvalık Belediyesi, Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları Grubu (ASTED), Medya Ayvalık Gazetesi'nin katkılarıyla, TRT sanatçısı Fikriye Meşhur'un öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren Küçükköy Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen ilginç konser, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü nedeniyle düzenlenen konserde; sahnedeki sanatçıların yanı sıra, konseri izlemeye gelen tüm izleyicilerin gözleri kalın bantlarla kapatıldı.

Görme engellilerin güncel hayatta yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık adına düzenlenen konsere katılanların ellerine birer beyaz baston da verilerek, gözleri kapalı bir halde yürümeyi denemeleri de istendi. Birçok katılımcının bu şekilde yürümekte zorlandıkları gözlenilen konuklar, görme engelliliğin zorluğunu bizzat yaşamış oldu.

Engelli farkındalığı konserine katılan Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürü Erkan Cılak, görme engelli olmayı tarif edebilmesinin son derece güç olduğunu söyleyerek, "Bu biz sağlıklı bireyler için bir deneyimden ibaret. Gözlerim kapalı kısa bir mesafede elimde beyaz bastonla yürümeye çalıştım ama çok zorlandım. Bu durumun bir hayatın içerisinde sürekli olduğunu düşündüğümüzde, akıl alır gibi değil. Gerçekten çok zor. Herkesin yaşamında kendisine göre zorluklar var ama toplum normal koşullarda sağlıklı bireye bir şekilde destek oluyor. Ancak ne yazık ki toplum olarak engelli bireyi çoğu zaman görmezden geliyoruz. Toplum olarak bunun farkında değiliz. Bu yüzden de bu organizasyon topluma farkındalık oluşturmak adına çok önemliydi." diye konuştu.

Konsere katılan Ayvalıklı Gazeteci Güner Oskan, "Bu konsere katılmak benim için çok önemliydi. Görme engellilerin güncel yaşamda hissettiklerini hissetmek istiyordum. Bana göre en azından empati kurabilmek için çok önemli bir konser. Ama bu konuda herkesin burada olmasını isterdim. Gözler kapalıyken yaşam gerçekten çok zor. Hele hele bir insanın bir anda görme engelli kalması daha da zor. Bildiğin, gördüğün, hissettiğin şeyleri göremiyor olmak bence daha da zor olsa gerek. İşte bu yüzden bu akşam bu konserdeydim" dedi.

Konsere Kocaeli'den gelen görme engelli Sonay Sevinç ise, "Şu anda mutluyum. Neden mutluyum; biz engelliler olarak topluma sesimizi duyurabilmek için sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi aramızda. Fakat sesimizi duyurabilmek ve etrafımızdakilere bir şeyler anlatmaya çalışmak çok zor gerçekten. Çünkü güncel hayatta, etrafımızdakilerin anlayabildiği kadarıyla bir şeyler ilerleyebiliyor maalesef. Bu akşamki konsere katılan herkesin en azında empati kurarak bizleri daha iyi anlayabileceğini düşündüğüm için muştuyum" diye konuştu.

Konsere katılan Göksel Dağgöz isimli emekli polis memuru ile öğrenciler Sümeye Nur Solak ve Betül Can da konsere katılmalarının sebebinin görme engellilerin yaşamdaki sıkıntılarını ve sorunlarını bir nebze olsun anlayabilmek ve onları yalnız bırakmamak olduğunu belirttiler.

Konserin organizasyonu üstelenen ASTED Genel Koordinatörü ve Medya Ayvalık Gazetesi'nin Görme Engelli Muhabiri Namık Tuncel, "Biz engelliyiz. 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü olarak kabul edildi. Elimdeki bu beyaz baston bizim güncel hayatımızda olmazsa olmazımız. Beyaz baston sayesinde bir yerden bir yere yürürken, yolumuzun üzerindeki engellerin var olup olmadığını algılayabiliyoruz. Biz görme engellilerin dünyası apayrı bir dünya. Maalesef güncel hayatımızda, engelli olmayan insanların bizlere olan farklı yaklaşımları bizleri engelliyor. Çünkü bizim yaşadıklarımız toplum tarafından bilinmiyor. Anlaşılmıyor. Hissedilmiyor. İşte bugün düzenlediğimiz bu farkındalık ve empati organizasyonuyla, bizleri bir nebze olsun anlayabilmenizi ve yaşadıklarımızı hissedebilmenizi amaçladık" ifadelerini kullandı.

Konser, sahnedeki sanatçıların Anadolu'nun dört bir yanından birbirinden güzel türkülerin seslendirilmesiyle sona erdi.

Konser sonunda muhabirimize açıklamalarda bulunan Küçükköy Tür Halk Müziği Korosu Şefi Fikriye Meşhur, "son derece coşkulu, iyimser, engelli arkadaşlarımızın dertlerine ve sorunlarına yürekten ortak olmaya çalıştık. Onlar için güzel bir konser organizasyonu hazırladık. Çünkü her sağlıklı birey bir engelli adayıdır. Ne zaman kimin başına ne geleceğini hiç kimse bilemez. Bunun herkes farkında olması lazım. Engellilik konusunun empati edilerek özümsenmesi lazım. Bunun dışında da toplumun engellerle yönelik hoşgörülü olması lazım. Bu tip bir konser Türkiye'de ilk kez oldu. Ben ve sanatçı arkadaşlarım bu konserde gönüllü olarak var olmanın mutluluğunu yaşadık." dedi.