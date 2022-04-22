Engelli maaşı sahibi dilencinin üzerinden 1500 lira çıktı - Son Dakika
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Engelli maaşı sahibi dilencinin üzerinden 1500 lira çıktı

22.04.2022 14:01

ÇORUM'da dilenirken zabıta ekiplerince yakalanan H.K.'nin üzerinden 1500 TL çıktı.

ÇORUM'da dilenirken zabıta ekiplerince yakalanan H.K.'nin üzerinden 1500 TL çıktı. H.K.'nin engelli maaşı aldığı belirlendi.

Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, kentte dilencilere yönelik uygulama yaptı. İnönü Caddesi'nde dilenirken yakalanıp zabıta müdürlüğüne götürülmek istenen H.K., ekiplere direndi. Araca konan H.K.'nin üzerinden 1500 TL çıktı. Engelli maaşı aldığı belirlenen H.K.'ye 277 TL para cezası kesildi, üzerinden çıkan paralara da el konuldu.


Engelli maaşı sahibi dilencinin üzerinden 1500 lira çıktı
Engelli maaşı sahibi dilencinin üzerinden 1500 lira çıktı
Engelli maaşı sahibi dilencinin üzerinden 1500 lira çıktı
Engelli maaşı sahibi dilencinin üzerinden 1500 lira çıktı
Engelli maaşı sahibi dilencinin üzerinden 1500 lira çıktı
Engelli maaşı sahibi dilencinin üzerinden 1500 lira çıktı
Engelli maaşı sahibi dilencinin üzerinden 1500 lira çıktı
Engelli maaşı sahibi dilencinin üzerinden 1500 lira çıktı
Engelli maaşı sahibi dilencinin üzerinden 1500 lira çıktı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Engelli maaşı sahibi dilencinin üzerinden 1500 lira çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Engelli maaşı sahibi dilencinin üzerinden 1500 lira çıktı - Son Dakika
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