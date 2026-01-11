Engelliler İçin Çözüm Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Engelliler İçin Çözüm Toplantısı

Engelliler İçin Çözüm Toplantısı
11.01.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM, engelli bireylerin sorunlarını görüşmek amacıyla bölge toplantısı düzenledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayseri'de düzenlenen Bölge İstişare Toplantısı'nı değerlendirdi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başkanlığında Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Aksaray, Amasya, Çankırı, Çorum, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat ve Yozgat'tan temsilciler katıldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Kasapoğlu, güzel ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Engelli bireylerin dertlerini dinleyip çözüm önerilerini konuştuklarını anlatan Kasapoğlu, "Engellilik konusu bir güne mahsus bir konu değil. Böyle bir konu olmamalı. Bilakis herkesin yılın her günü, her anı bu konudaki sorumluluğunu bildiği, bu konudaki sorumluluklarının idrakinde eylemler ortaya koyduğu ve çıtanın her geçen gün yükseltildiği bir konu olmalı." diye konuştu.

Bu konuda çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Kasapoğlu, komisyonun farklı partileri bir araya getirdiğini ve demokrasinin de gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

"Vatandaşımızın her birine temas etme hedefiyle çalışıyoruz"

Kasapoğlu, sahada kendilerine ulaşamayan tek bir kişi kalmayana dek dinleyeceklerini ve erişilebilirliği önceleyen bir komisyon olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın her birine temas etme hedefiyle çalışıyoruz. Erişmek isteyen herkesin bize erişebildiği bir süreci yönetiyoruz. Bu noktada da hakikaten mutluyuz. Önümüzdeki günlerde bir portalla, parlamento olarak vatandaşımızın karşısına çıkacağız. Bu portal da her daim vatandaşımızın bu konudaki talebini, sıkıntısını, temennisini aktarabileceği bir ortam olacak. Onu da çok yakında paylaşacağız."

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelliler İçin Çözüm Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi

19:35
İstanbul’da eğitime kar arası
İstanbul'da eğitime kar arası
18:52
Yeni doğan bebeğini mikrodalga fırında öldürdü
Yeni doğan bebeğini mikrodalga fırında öldürdü
18:52
Levent Mercan’dan kötü haber İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
16:28
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 19:56:27. #7.11#
SON DAKİKA: Engelliler İçin Çözüm Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.