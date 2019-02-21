Engellilerimizin Sosyal Hayata Adaptasyonlarında Merkezlerimiz Büyük Önem Taşımakta

Engelli kardeşlerimizin yaşam standartlarını artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Polat, "Hepimiz birer engelli adayıyız bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. İnsanın başına nerede, ne zaman ne geleceği hiçbir zaman belli değildir. Engellilerimiz ile ilgili olarak gerek merkezi hükümetimiz gerekse de Belediyelerimiz çok güzel hizmetler üretmekteler. Büyükşehir belediyesi olarak Engelli Koordinasyon Merkezi ile engelli kardeşlerimiz için çok güzel bir mekân oluşturduk. Engelli kardeşlerimiz artık bu merkezler ile sosyal hayatında içinde yer almaya başladılar. Engelli kardeşlerimiz bu merkezimizde diksiyon, müzik ve el becerilerinin artırılması noktasında birçok alanda eğitim almaktalar. Engellilerimizin sosyal ortama adaptasyonlarında bu merkezler büyük önem taşımaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin engellerini nasıl ortadan kaldırabiliriz bunun çabası ve gayreti içerisindeyiz. Yapılan bu çalışmalar yeterlimi tabiî ki değil hem hükümet olarak hem de Belediyeler olarak yapacak çok işimiz var." şeklinde konuştu.

6 adet engelli aracı sahiplerine teslim edildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Üstat Hüsamettin Yıldırım Engelli Koordinasyon Merkezinde 6 adet akülü engelli aracını da sahiplerine teslim etti.

Başkan Polat, Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 500'ün üzerinde engelli aracı engelli kardeşlerimize dağıtımını yaptık. Görev süremiz içerisinde de 50'nin üzerinde engelli aracı sahiplerine teslim edildi. Bu kardeşlerimize de araçlarının hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.