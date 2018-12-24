Son Dakika Haberleri: Enrico Caruso'nun Taht Adayı İçin, 48 Kişilik Ekip Çalışacak!

Enrico Caruso'nun Taht Adayı İçin, 48 Kişilik Ekip Çalışacak!

15 dakika önce

Efsanevi Tenor Enrico Caruso'nun tahtına 21. yüzyılda en yakın ilk 5 aday arasında favori aday olarak gösterdiği Can Pulat, 2019 yılının Ocak ayında (15 Ocak) Türkiye'ye geliyor.

Enrico Caruso'nun Taht Adayı İçin, 48 Kişilik Ekip Çalışacak!, System.String[]

Pulat için, ticari danışman Abdullah KOÇOĞLU, medya planlama uzmanı Tuna GÜZELYURT, diksiyon eğitmeni Cüneyt İngiz, televizyoncu ve gazeteci Hakan KÜÇÜKBAY, dünyaca ünlü grafik ekibi Mr. Aldric Watson TEAM ile yine 3 ayrı ülkede şubesi bulunan web ekibi MAD Medya başta olmak üzere toplamda 48 kişilik bir ekip çalışacak.

Pulat ayıca, şan eğitimini Belçika Kraliyet Akademisi eğitimli Selen ADAMADZE'den alacak ve tüm çalışmalar dev kadro eşliğinde 1 yıl süreyle devam edecek. Pulat, fantezi-arabesk dalında çıkaracağı ilk albümünü, 2019 yılının son çeğreğinde piyasaya sürmeyi hedefliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:22 Kaynak: Bültenler

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