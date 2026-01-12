Ensar Vakfı Ümraniye Şubesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ensar Vakfı Ümraniye Şubesi Açıldı

Ensar Vakfı Ümraniye Şubesi Açıldı
12.01.2026 23:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ensar Vakfı Ümraniye Şubesi açılışında eğitim, kültür ve gönüllülük hedefleri vurgulandı.

Ensar Vakfının Ümraniye Şubesinin açılışı için tören düzenlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda eğitim, gençlik, burs, kültürel faaliyetler ve gönüllülük çalışmaları aktarıldı.

Ümraniye Şubesinin, gençlerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmayı, gönüllülük bilincini yaygınlaştırmayı ve sivil toplum alanında nitelikli çalışmalar yürütmeyi hedeflediği ifade edildi.

Ensar Vakfı Genel Başkanı Dr. Şener Ağaç, programda vakfın vizyonu ve hedeflerini anlattı.

Yurt içi ve dışında yürütülen eğitim faaliyetlerine değinen Ağaç, vakfın her geçen yıl eğitim alanındaki çalışmalarını geliştirerek sürdürdüğünü ifade etti.

Ağaç, vakfın Ümraniye şubesinin ilçenin eğitim ve gönüllülük hayatına önemli katkılar sunacağını kaydetti.

Ensar Vakfı Ümraniye Şube Başkanı Bilal Habeş Açılan, "Ümraniye'de özellikle gençlerimizin eğitim yolculuğuna destek olacak, burs ve rehberlik mekanizmalarını güçlendirecek, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı büyütecek bir çalışma iklimi kurmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, Ümraniye Eğitime Destek Platformu (EDEP) Koordinatörü Cemali Ergül, bazı gönüllüler ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ensar Vakfı Ümraniye Şubesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

23:20
Emre Belözoğlu telefonla aradı Fenerbahçe’den ikinci transferi istiyor
Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe'den ikinci transferi istiyor
23:11
Emre Mor, Kayserispor’a önerildi Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
22:37
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney’in mal varlığı dudak uçuklatıyor
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 23:48:23. #7.11#
SON DAKİKA: Ensar Vakfı Ümraniye Şubesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.