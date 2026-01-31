EPDK, 2026 Doğal Gaz Tüketim Tahminini Belirledi - Son Dakika
Ekonomi

EPDK, 2026 Doğal Gaz Tüketim Tahminini Belirledi

31.01.2026 10:21
EPDK, Türkiye'nin 2026 yılı doğal gaz tüketim tahminini 58,5 milyar metreküp olarak açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye'nin bu yıl için ulusal doğal gaz tüketim tahminini 58 milyar 511 milyon 978 bin 267 standart metreküp olarak belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2026 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahmininin 58 milyar 511 milyon 978 bin 267 standart metreküp olarak belirlenmesine karar verildi.

Tüketim tahmini hesaplamasında, doğal gazın metreküp başına 9 bin 155 kilokalori üst ısıl değeri esas alındı.

BOTAŞ şebeke yatırım tutarı revize edildi

Öte yandan, EPDK'nin bir diğer kurul kararıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2025 yılı doğal gaz iletim şebekesi yatırım programında revizyona gidildi. Buna göre, daha önce 20 milyar 593 milyon 826 bin 500 lira olarak belirlenen toplam yatırım tutarı, 16 milyar 324 milyon 498 bin 500 lira olarak yeniden düzenlendi.

Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Enerji

