Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor! - Son Dakika

Steam'e rakip olmasıyla bilinen oyun platformu Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Dijital oyun mağazacılığının son yıllarda gördüğü en büyük rekabetin ortaklarından biri olan Epic Games dur durak bilmeden ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Epic'in milyonlarca dolar para ödeyerek kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıttığı oyunlara bir yenisi daha eklendi.

The Lion's Song, Epic Games mağazasında artık ücretsiz. Oyunun normal değeri ise 13 TL. Ancak ücretsiz oyunları sürekli takip eden oyunseverler Epic Games'in son zamanlarda ücretsiz yaptığı oyunlara pek ilgiyle yaklaşmıyor. Epic Games'in ücretsiz olarak kullanıcılara sunduğu GTA V gibi büyük bir oyundan sonra bu denli mini oyunların ücretsiz olarak verilmesi oyuncuları pek tatmin etmiyor.

7 Temmuz 2016 tarihinde ilk kez piyasaya sürülen oyun bilgisayar dışında Nintendo Switch, Android ve iOS platformları üzerinden oynanabiliyor. Oyun her bölümde farklı bir karakterin işlendiği anlatıma dayalı bir macera oyunu.

Oyunun sistem gereksinimlerine isterseniz birlikte göz atalım.

Minimum Sistem Gereksinimleri

RAM: 1 GB

Ekran Kartı: DIRECTX10 Uyumu

Hard Disk Alanı: 500 MB

Ek Not: Bu oyunu çalıştırmak için en az 1280×720 boyutlarında oynamalısınız.