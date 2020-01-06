Son Dakika›Dünya›Epifani Bayramı: Türkiye'de Ortodoks Ermeniler Noel'i nasıl kutluyor? - Son Dakika Dünya
Epifani Bayramı: Türkiye'de Ortodoks Ermeniler Noel'i nasıl kutluyor?
6 saat önce
6 Ocak, Ermeni Kilisesi takvimine göre Noel Bayramı. Ermenilerin en önem verdiği günlerden biri olan Surp Dzınunt, yani Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu. Aslında bizim bildiğimiz adıyla Noel kutlaması.View on euronews.
">
6 Ocak, Ermeni Kilisesi takvimine göre Noel Bayramı. Ermenilerin en önem verdiği günlerden biri olan Surp Dzınunt, yani Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu. Aslında bizim bildiğimiz adıyla Noel kutlaması.View on euronews
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
7.01.2020 00:14:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Epifani Bayramı: Türkiye'de Ortodoks Ermeniler Noel'i nasıl kutluyor? - Son Dakika