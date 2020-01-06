Epifani Bayramı: Türkiye'de Ortodoks Ermeniler Noel'i nasıl kutluyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Epifani Bayramı: Türkiye'de Ortodoks Ermeniler Noel'i nasıl kutluyor? - Son Dakika Dünya

Epifani Bayramı: Türkiye'de Ortodoks Ermeniler Noel'i nasıl kutluyor?

6 saat önce

6 Ocak, Ermeni Kilisesi takvimine göre Noel Bayramı. Ermenilerin en önem verdiği günlerden biri olan Surp Dzınunt, yani Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu. Aslında bizim bildiğimiz adıyla Noel kutlaması.View on euronews.

">

6 Ocak, Ermeni Kilisesi takvimine göre Noel Bayramı. Ermenilerin en önem verdiği günlerden biri olan Surp Dzınunt, yani Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu. Aslında bizim bildiğimiz adıyla Noel kutlaması.View on euronews

Epifani Bayramı: Türkiye'de Ortodoks Ermeniler Noel'i nasıl kutluyor?

Doğuş, Noel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi
Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta Deniz Baysal ve Seçkin Özdemir, 'Hizmetçiler' ile ekranlara geri dönüyor 200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
00:06 Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika Haber
00:06 İstanbul'da fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika Haber
23:57 Uçan çatı karşı apartmana ok gibi saplandı - Son Dakika Haber
23:54 Irak Başbakanı yabancı askerlerin çekilmesi konusunda ABD Büyükelçisi ile görüştü - Son Dakika Haber
23:45 Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika Haber
23:29 Ankara'da okullar tatil mi? Vali Şahin'den açıklama geldi - Son Dakika Haber
23:15 Washington Post: Süleymani suikastının arkasında Pompeo var - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 00:14:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Epifani Bayramı: Türkiye'de Ortodoks Ermeniler Noel'i nasıl kutluyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]