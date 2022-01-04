Üye Girişi
Epstein hakkındaki davada gardiyanlara yönelik suçlamalar düşürüldü - Son Dakika

Epstein hakkındaki davada gardiyanlara yönelik suçlamalar düşürüldü

04.01.2022 09:59
Epstein hakkındaki davada gardiyanlara yönelik suçlamalar düşürüldü

NEW ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve 2019 yılında hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in ölümünden sonra kayıtları değiştirdiklerini itiraf eden iki gardiyana yönelik suçlamalar düşürüldü.

NEW ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve 2019 yılında hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in ölümünden sonra kayıtları değiştirdiklerini itiraf eden iki gardiyana yönelik suçlamalar düşürüldü.

Yargıç Analisa Torres'in kararıyla, ertelenmiş dava anlaşmasını kabul eden Tova Noel ve Michael Thomas, Epstein'in ölümünün ardından kayıtları değiştirdiklerini itiraf etmeleri karşılığında kendilerine yönelik suçlamalardan azledildi.

Savcıların suçlamaların düşürülmesini geçen hafta talep ettiği iki gardiyan, 100 saat kamu hizmeti yapacak.

Savcıların, akşam 22.30'dan Epstein'in cesedinin bulunduğu sabah 06.30'a kadar yarım saatte bir olan zorunlu devriyelerini yapmadıkları halde nöbet listesine imza atmakla suçladığı gardiyanlar, Kasım 2019'da suçlamaları reddetmişti.

Noel'in avukatı Jason Foy, müvekkili hakkında Hapishaneler Bürousu'nda idari soruşturma açılacağını ifade etti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan ABD'li Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Hapishane, sonrasında kapatılmıştı.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Jeffrey Epstein, Yargıç, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Epstein hakkındaki davada gardiyanlara yönelik suçlamalar düşürüldü - Son Dakika


Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Uzmanlar uyardı! Resimli maskelerle değiş tokuş yapılıyor Uzmanlar uyardı! Resimli maskelerle değiş tokuş yapılıyor         
09:41
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Hızla gelen araç tırın altına girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı Hızla gelen araç tırın altına girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı         
08:19
Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson'dan Filistin mücadelesine destek Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson'dan Filistin mücadelesine destek         
08:12
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak         
18:38
Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı         
17:27
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Süt almak için markete giden baba, 13 milyon lira kazandı Süt almak için markete giden baba, 13 milyon lira kazandı         
16:04
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29

Son Dakika Haberleri
09:52 Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti
09:41 Esnafın Halkbank kredilerine yüzde 100'e varan faiz indirimi desteği sağlanacak
09:40 Uzmanlar uyardı! Resimli maskelerle değiş tokuş yapılıyor
09:24 Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası
09:22 Katil zanlısı konuştu: Bandırmalıoğlu, uyuşturucu baronlarının tetikçisiydi
09:16 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş, 1 yıl sonra eski sağlığına kavuşabilecek
09:08 Eski BOTAŞ Müdürü Gökhan Yardım'dan korkutan zam uyarısı: Ay sonunda çarpılırsınız
09:02 Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu
09:02 Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!
09:01 Meteoroloji 4 Ocak tarihli raporunu yayınladı! Yağmur ve kar geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 10:06:18. #1.12#
SON DAKİKA: Epstein hakkındaki davada gardiyanlara yönelik suçlamalar düşürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement