Epstein hakkındaki davada gardiyanlara yönelik suçlamalar düşürüldü - Son Dakika

NEW ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve 2019 yılında hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in ölümünden sonra kayıtları değiştirdiklerini itiraf eden iki gardiyana yönelik suçlamalar düşürüldü.

Yargıç Analisa Torres'in kararıyla, ertelenmiş dava anlaşmasını kabul eden Tova Noel ve Michael Thomas, Epstein'in ölümünün ardından kayıtları değiştirdiklerini itiraf etmeleri karşılığında kendilerine yönelik suçlamalardan azledildi.

Savcıların suçlamaların düşürülmesini geçen hafta talep ettiği iki gardiyan, 100 saat kamu hizmeti yapacak.

Savcıların, akşam 22.30'dan Epstein'in cesedinin bulunduğu sabah 06.30'a kadar yarım saatte bir olan zorunlu devriyelerini yapmadıkları halde nöbet listesine imza atmakla suçladığı gardiyanlar, Kasım 2019'da suçlamaları reddetmişti.

Noel'in avukatı Jason Foy, müvekkili hakkında Hapishaneler Bürousu'nda idari soruşturma açılacağını ifade etti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan ABD'li Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Hapishane, sonrasında kapatılmıştı.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.