Epstein'ın CIA 'işkence uçağı' planı açığa çıktı
Epstein'ın CIA 'işkence uçağı' planı açığa çıktı

02.02.2026 09:26
Jeffrey Epstein'ın, CIA'ya ait bir uçak kullanma planı, yazışmalarla gün yüzüne çıktı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) ait eski "işkence uçağı"nı kullanmayı planladığı belirlendi.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından Epstein'ın, pilotu Larry Visoski ile 14 Nisan 2017'de yaptığı yazışma ortaya çıktı.

Yazışmada Visoski, kullanmayı düşündükleri uçağın 2007'de CIA'a hizmet verdiğini ifade ediyor.

Eski numarası "N313P" olan uçağın, CIA tarafından Guantanamo Körfezi'ne mahkum taşımak amacıyla kullanıldığını belirten Visoski, bu nedenle "işkence uçağı (Torture Plane)" olarak anıldığını kaydediyor.

Visoski, uçağın Orta Doğu'ya yapılacak uçuşta sorun çıkarabileceğini belirtiyor.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

