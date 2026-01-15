Erbaa'da Park Halindeki Otobüs Yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erbaa'da Park Halindeki Otobüs Yandı

15.01.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü alev alev yandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde sanayi sitesine park halindeki yolcu otobüsü yandı. Yangında otobüs kullanılmaz hale gelirken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Erbaa Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesine bakım ve boyama için getirilen yolcu otobüsü, park halindeyken yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede koltukları ve iç mekanı yanan otobüs kullanılmaz hale geldi. O anlar ise bir dükkanın kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredeki bir kişinin dumanları fark etmesi üzerine esnafların yangın söndürücüleri getirerek müdahalesi ve olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerin müdahalesi görülüyor.

Haber: İbrahim UĞUR - Kamera: TOKAT,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Erbaa, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbaa'da Park Halindeki Otobüs Yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu
Afrika Kupası’nda ilk finalist belli oldu Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi 31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
Napoli’nin çöküşü sürüyor Napoli'nin çöküşü sürüyor

19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
19:36
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
17:58
Fatih Terim’den büyük sürpriz İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 19:55:46. #7.11#
SON DAKİKA: Erbaa'da Park Halindeki Otobüs Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.