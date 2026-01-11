Erciş'te KADES Bilgilendirmesi

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşları Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve "Kadına El Kalkmaz" konularında bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Yukarı Akçagedik mevkisinde yol kontrol ve arama noktasında faaliyet gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, durdurdukları araçlardaki vatandaşları KADES ve Kadına El Kalkmaz konularında bilgilendirdi, broşür dağıttı.