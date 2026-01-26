Erdal Ayaydın'dan 2026 sözü: Şehit ve gazi ailelerine ücretsiz düğün ve karsız mobilya satışı - Son Dakika
Erdal Ayaydın'dan 2026 sözü: Şehit ve gazi ailelerine ücretsiz düğün ve karsız mobilya satışı

26.01.2026 16:09
Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk olan My Sweet Home Mobilya AVM'leri Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ayaydın, sosyal sorumluluk projelerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ayaydın, 2026'da şehit ve gazi aileleri, asker ve polisler için kâr gözetmeden satış yapacaklarını, ayrıca her ay şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz düğün organizasyonları düzenleyeceklerini açıkladı.

Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk olan My Sweet Home Mobilya AVM'leri Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ayaydın, iş dünyasının ötesine geçen sosyal sorumluluk anlayışını anlattı. Ayaydın, yardım faaliyetlerini bir reklam aracı olarak görmediğini vurgulayarak, yapılan iyiliklerin samimiyetle ve sessizce yapılması gerektiğini söyledi. Okullara kütüphane ve öğretmen odası kazandırdıklarını belirten Ayaydın, bu çalışmaları tamamen bir vatandaşlık görevi olarak gördüğünü ifade etti.

"BU BİR DEVLET GÖREVİ DEĞİL, VİCDAN MESELESİ"

Sosyal medyada yapılan eleştirilere de değinen Ayaydın, devletin yapamadığı için değil, bireysel sorumluluk hissettiği için bu projeleri hayata geçirdiğini söyledi. "Devlet benden bunu istemedi, ben görev bildiğim için yapıyorum" diyen Ayaydın, asker, polis, şehit ve gazilerin fedakârlıkları karşısında yapılanların "devede tüy" kaldığını dile getirdi. Yardımın fotoğraflanmasını ve teşhir edilmesini doğru bulmadığını da özellikle vurguladı.

2026'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE KAR GÜTMEDEN DESTEK

Erdal Ayaydın, 2026 yılında hayata geçirilecek yeni sosyal sorumluluk projelerini de ilk kez Haberler.com izleyicileriyle paylaştı. Buna göre My Sweet Home AVM'lerinde şehit ve gazi aileleri, askeri personel ve emniyet güçlerine ürünler hiçbir kâr gözetilmeden, fabrika çıkış fiyatına sunulacak. Ayrıca Gebze'de bulunan AVM'lerde her ay düğün yapma imkânı olmayan şehit ve gazi çocukları için 2-3 düğün tamamen ücretsiz gerçekleştirilecek. Ayaydın, ihtiyaç duyan ailelere ev eşyası konusunda da destek olunacağını belirterek, "Keşke daha fazlasını yapabilsek" sözleriyle konuşmasını tamamladı.


