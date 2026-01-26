Erdemli'de Kar Sevinci

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hem vatandaşlar hem de çocuklar tarafından sevinçle karşılandı. Çocuklar, Toros Dağları'nın eteklerini beyaza bürüyen karda oyunlar oynadı.

İlçede yaklaşık 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 1400 rakımın üzerindeki bazı bölgelerde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Sorgun, Toros, Güneyli ve çevresindeki kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, aileler de çocuklarıyla birlikte yaylara çıkarak piknik yaptı, karda oyunlar oynadı. Ailesiyle birlikte kar manzarasını görmek için yaylaya çıkan Gülderek Seyrek, "Dört yıldır kar yağmadı, sular azaldı. Yazın içme suyu bile sıkıntı oldu, derelerdeki kaynak sular kurudu. Kar yağışından çok memnunuz, inşallah devam eder. Görsel güzelliği de özlemişiz. Bugün çocuklarla birlikte geldik, onlar oynadı biz de mutlu olduk diye konuştu.

Haber - Kamera: Mehmet DOĞANER/ Mersin,