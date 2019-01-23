Erdil Yaşaroğlu'nun İkonik Karakterleri Cheetos Müzesi'nde Hayat Buldu

Erdil Yaşaroğlu'nun karikatür karakterleri mozaik yapıştırma tekniği ile Cheetos Müzesi'nde yerini aldı. Proje Erdil Yaşaroğlu ve Begüm Kütük Yaşaroğlu önderliğindeki tasarım atölyesi ile başladı. Tüketicilerin hayal güçlerini göstermelerinin hedeflendiği Cheetos Müzesi projesi kapsamında 200 Bin TL'lik para ödülü en yaratıcı 10 kompozisyonu paylaşan katılımcılar arasında paylaştırılacak.

Cheetos'un yeni kampanyası Cheetos Müzesi, ailelerin birlikte eğlenirken hayal güçlerini göstermelerini hedefliyor. Proje kapsamında ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu'nun en bilinen ve en sevilen karakterleri Sıkı Dostlar, Cheetos Müzesi'nde bir sergi ile yeniden hayat buldu, üstelik bu sefer mısır çerezinden…

Cheetos Müzesi'nin lansmanı için Erdil Yaşaroğlu ve eşi Begüm Kütük Yaşaroğlu hayal ve yaratıcılık üzerine bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Begüm Kütük Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde ve Erdil Yaşaroğlu'nun liderliğinde gerçekleşen atölyede önce katılımcıların kendi karikatür karakterlerini oluşturmaları sağlandı. Sonrasında bu karakterler Cheetos ile kaplanarak Cheetos Müzesi projesine uygun forma getirildi.

Katılımcıların el becerilerinin de gelişmesini sağlayan atölyenin liderliğini yapan Erdil Yaşaroğlu konuyla ilgili olarak "Hayal gücünü geliştirecek her türlü etkinliğe destek olmalıyız. Cheetos Müzesi kampanyasıyla tüketicileri yaratıcılıklarını kullanacakları eğlenceli bir yarışmaya davet ediyoruz. Bu tarz sanatsal çalışmalara destek olmaktan mutluluk duyuyorum. Karakterlerimin Cheetos ile yeni bir boyuta geçiyor olması benim için oldukça enteresan bir deneyim oldu." dedi.

Atölye programının moderatörlüğünü yapan Begüm Kütük Yaşaroğlu Cheetos Müzesi projesi için şunları söyledi: '' Bugün burada Erdil'in yönlendirmeleri ile bir karikatür karakteri nasıl oluşturulur onu öğrendik. Hayal ettiklerimizi Cheetos ile resmettik. Bugün Cheetos Müze projesi ile benzer bir şekilde ailelerin de hayal ettiklerini Cheetos ile esere dönüştürmelerini istiyoruz. En yaratıcı 10 projeye toplam 200 Bin TL ödül verilecek.''

Cheetos Müze kampanyası başvuruları 31 Mart tarihine kadar devam edecek. Katılımcı ailelerin tek yapması gereken eserlerini https://www.cheetos.com.tr/cheetos-muzesi/ adresine yüklemeleri. Erdil Yaşaroğlu'nun Cheetos ile yeniden hayat bulan "Sıkı Dostlar" karakterleri 24 Ocak ile 30 Ocak tarihleri arasında Forum İstanbul'da ve 1 Şubat ile 3 Şubat tarihleri arasında Cevahir Avm'de yapılacak Cheetos Müzesi aktivasyon alanında ziyaret edilebilir.