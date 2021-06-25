Üye Girişi
Erdoğan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Erdoğan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)

25.06.2021 18:50
Erdoğan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yatıyorlar kalkıyorlar ne diyorlar?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yatıyorlar kalkıyorlar ne diyorlar? 'Erken seçim.' Nereden çıktı bu? Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023. Boşuna çabalamayın." dedi.

Erdoğan, bir otelde düzenlenen AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılarak partililere hitap etti.

Her dönemde tevessül edildiği gibi bu süreçte de AK Parti'ye yapılan saldırıların, atılan iftiraların, yürütülen karalama kampanyalarının asıl amacının Türkiye'yi kalkınma ve büyüme rayından çıkarmak olduğunu anlatacaklarını söyleyen Erdoğan, "Gezi'de mesele nasıl ağaç değilse, 17-25 Aralık'ta nasıl mesele hukuk değilse, 15 Temmuz darbe girişiminde nasıl mesele Türkiye değilse, bugünkü saldırıların gayesinin hakikat arayışı olmadığını tüm millete göstereceğiz." diye konuştu.

Milletin bugüne kadar oynanan her oyunu gördüğünü, kurulan her tuzağı deşifre ettiğini, yazılan her senaryoyu boşa çıkardığını vurgulayan Erdoğan, "Milleti ve devletiyle tek vücut olan Türkiye, demokraside ve kalkınmada büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiği kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkma iradesinden taviz vermemiştir, vermeyecektir. Dedim ya hayatları yalan. Yatıyorlar kalkıyorlar ne diyorlar? 'Erken seçim.' Nereden çıktı bu? Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023. Boşuna çabalamayın." ifadesini kullandı.

"Gençlerle irtibat kuracak, neler yaptığımızı anlatacaksınız"

Erdoğan konuşması sırasında salondakilerin tezahüratı üzerine, "Gençler, gördüğünüz gibi dimdik ayaktayım. Ama benim de gençlerden bir isteğim var. Sizler de durmak, duraksamak yok, tüm gençlerle irtibat kuracak, bütün onlara neler yaptığımızı anlatacaksınız." dedi.

Gençlerin 20 yıl önceki Türkiye'yi ve Hatay'ı bilemeyeceğine değinen Erdoğan şöyle devam etti:

"Onlara anlatacaksınız. Elimizdeki belgelerle, bilgilerle anlatacaksınız. Hani şimdi 'Z kuşağı' filan diyorlar. Bunları anlatacaksınız. Bilmezler. Unutmayın hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Yani insanoğlunun hafızası hep unutkandır, unutur. İşte onlara, bunları hatırlatacaksınız. Diyeceksiniz ki işte şurada şu gördüğünüz Hatay Havalimanı'nı kim yaptı? Şu yolları kim yaptı? Bugün FSRU'yu ne yaptık, Dörtyol'dan denize açıyoruz. Bunlar hayal bile edilemezdi ama biz bunları yaptık, yapıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak milletimize olan borcumuzu ancak ülkemize daha çok hizmet ederek ödeyebiliriz."

2023 seçimlerine kadar her çalışmayı bu anlayışla yürüteceklerini ifade eden Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanların karşısına büyük ve güçlü Türkiye hedefine daha sıkı şekilde sarılarak çıkacağız. Ülkemizle ilgili özellikle sağlık, bunların hayatında böyle bir şey var mı? İşte bir zamanlar SSK'nin başında olan zat bugün ana muhalefetin başında. Bu zatın SSK'nin başında olduğu zamanlar, onları hemen teşkilatımızdan temin edin. Savaş Ay'ın programındaki Bay Kemal'in programını tüm teşkilata izletin, görsünler. O zaman hastanelerimizin hali neymiş görsünler. Bunları görüntülü olarak izletin. Gençler bunu bilsinler. Şimdi ise hastanelerimiz nasıl, bunu da görsünler. Mukayeseli. Muhalefetin dışarıdan ve içeriden aldıkları gazla, doğrusuna yanlışına bakmaksızın buldukları her malzemeyi kullanarak sahada boy gösterdiğini müşahede ediyoruz."

Milletin gücünü cümle aleme göstermemiz şarttır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda dünyanın değişik yerlerinde, Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri ve Amerika'da Kovid-19 aşısının ücretli yapıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ücret alıyor ücret. İngiltere'de bugün evet 100 sterlin gibi bir rakamla aşı yapılıyor. Bizde böyle bir şey var mı? Bizde böyle bir şey yok. Biz tam aksine 'Yeter ki aşı yaptıralım.' diyoruz. Şu anda yoğun bir şekilde bu kampanyalarımızı sürdürüyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bizim çok daha güçlü bir şekilde sahaya çıkarak milletin gücünü cümle aleme göstermemiz şarttır. Bu konuda sizlere güveniyorum."

(Bitti)

Erdoğan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika


Son Dakika

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock ile öpüşen danışman, ifşa haberini alır almaz evi terk etmiş 16:06 İngiltere Sağlık Bakanı Hancock ile öpüşen danışman, ifşa haberini alır almaz evi terk etmiş Trafik polisi saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi 15:44 Trafik polisi saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi Metin Uca'nın kıyafeti F.Bahçe seçimlerine damga vurdu! Uzak Doğu esintili gömlek sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi 15:25 Metin Uca'nın kıyafeti F.Bahçe seçimlerine damga vurdu! Uzak Doğu esintili gömlek sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi
Gıda laboratuvarındaki tespitler korkuttu! Tavuk dönerin içinden bağırsak, sucuktan domuz eti çıkabiliyor 14:59 Gıda laboratuvarındaki tespitler korkuttu! Tavuk dönerin içinden bağırsak, sucuktan domuz eti çıkabiliyor Saniyelerle kaçırdığı sınava, velilerin görevlilere 14:41 Saniyelerle kaçırdığı sınava, velilerin görevlilere "Aç, aç" tezahüratı yapmasıyla girdi Hayata dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefi matematik öğretmenliği 14:30 Hayata dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefi matematik öğretmenliği
Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu 13:58 Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım 12:45 Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım

Son Dakika Haberleri
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Z kuşağına mesaj: Bu ülke için neler yaptığımızı bilmeniz gerek
16:06 İngiltere Sağlık Bakanı Hancock ile öpüşen danışman, ifşa haberini alır almaz evi terk etmiş
15:44 Trafik polisi saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi
15:37 28 gün önce oğlunu kazada kaybetmişti! Acılı baba koronavirüsten hayatını kaybetti
15:24 Metin Uca'nın kıyafeti F.Bahçe seçimlerine damga vurdu! Uzak Doğu esintili gömlek sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi
15:15 Erdoğan'dan Kanal İstanbul çıkışı: Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola çıkılmıştır
14:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor
14:33 Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı
14:32 Burak Yılmaz, EURO 2020 sonrası moral tatiline çıktı
14:15 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e tam destek verdi: Seni bırakmayız hocam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Z kuşağına mesaj: Bu ülke için neler yaptığımızı bilmeniz gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Z kuşağına mesaj: Bu ülke için neler yaptığımızı bilmeniz gerek         
16:07
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Demirağ'la birlikte oyunu kullandı F.Bahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Demirağ'la birlikte oyunu kullandı         
16:00
28 gün önce oğlunu kazada kaybetmişti! Acılı baba koronavirüsten hayatını kaybetti 28 gün önce oğlunu kazada kaybetmişti! Acılı baba koronavirüsten hayatını kaybetti         
15:38
Erdoğan'dan Kanal İstanbul çıkışı: Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola çıkılmıştır Erdoğan'dan Kanal İstanbul çıkışı: Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola çıkılmıştır         
15:15
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor         
14:50
Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı         
14:33
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e tam destek verdi: Seni bırakmayız hocam TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e tam destek verdi: Seni bırakmayız hocam         
14:16
Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması olaydan daha skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması olaydan daha skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim         
13:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen beni çıldırtacaksın" dedi, herkes merak etti! Peki kimdir bu Muhsin?         
12:15
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı         
12:00
Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma alanına damga vurdu! Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma alanına damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar         
11:58
Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı         
11:23
Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler         
10:48
Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak         
10:31
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu         
00:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 16:22:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement