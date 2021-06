Erdoğan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yatıyorlar kalkıyorlar ne diyorlar? 'Erken seçim.' Nereden çıktı bu? Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023. Boşuna çabalamayın." dedi.

Erdoğan, bir otelde düzenlenen AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılarak partililere hitap etti.

Her dönemde tevessül edildiği gibi bu süreçte de AK Parti'ye yapılan saldırıların, atılan iftiraların, yürütülen karalama kampanyalarının asıl amacının Türkiye'yi kalkınma ve büyüme rayından çıkarmak olduğunu anlatacaklarını söyleyen Erdoğan, "Gezi'de mesele nasıl ağaç değilse, 17-25 Aralık'ta nasıl mesele hukuk değilse, 15 Temmuz darbe girişiminde nasıl mesele Türkiye değilse, bugünkü saldırıların gayesinin hakikat arayışı olmadığını tüm millete göstereceğiz." diye konuştu.

Milletin bugüne kadar oynanan her oyunu gördüğünü, kurulan her tuzağı deşifre ettiğini, yazılan her senaryoyu boşa çıkardığını vurgulayan Erdoğan, "Milleti ve devletiyle tek vücut olan Türkiye, demokraside ve kalkınmada büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiği kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkma iradesinden taviz vermemiştir, vermeyecektir. Dedim ya hayatları yalan. Yatıyorlar kalkıyorlar ne diyorlar? 'Erken seçim.' Nereden çıktı bu? Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023. Boşuna çabalamayın." ifadesini kullandı.

"Gençlerle irtibat kuracak, neler yaptığımızı anlatacaksınız"

Erdoğan konuşması sırasında salondakilerin tezahüratı üzerine, "Gençler, gördüğünüz gibi dimdik ayaktayım. Ama benim de gençlerden bir isteğim var. Sizler de durmak, duraksamak yok, tüm gençlerle irtibat kuracak, bütün onlara neler yaptığımızı anlatacaksınız." dedi.

Gençlerin 20 yıl önceki Türkiye'yi ve Hatay'ı bilemeyeceğine değinen Erdoğan şöyle devam etti:

"Onlara anlatacaksınız. Elimizdeki belgelerle, bilgilerle anlatacaksınız. Hani şimdi 'Z kuşağı' filan diyorlar. Bunları anlatacaksınız. Bilmezler. Unutmayın hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Yani insanoğlunun hafızası hep unutkandır, unutur. İşte onlara, bunları hatırlatacaksınız. Diyeceksiniz ki işte şurada şu gördüğünüz Hatay Havalimanı'nı kim yaptı? Şu yolları kim yaptı? Bugün FSRU'yu ne yaptık, Dörtyol'dan denize açıyoruz. Bunlar hayal bile edilemezdi ama biz bunları yaptık, yapıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak milletimize olan borcumuzu ancak ülkemize daha çok hizmet ederek ödeyebiliriz."

2023 seçimlerine kadar her çalışmayı bu anlayışla yürüteceklerini ifade eden Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanların karşısına büyük ve güçlü Türkiye hedefine daha sıkı şekilde sarılarak çıkacağız. Ülkemizle ilgili özellikle sağlık, bunların hayatında böyle bir şey var mı? İşte bir zamanlar SSK'nin başında olan zat bugün ana muhalefetin başında. Bu zatın SSK'nin başında olduğu zamanlar, onları hemen teşkilatımızdan temin edin. Savaş Ay'ın programındaki Bay Kemal'in programını tüm teşkilata izletin, görsünler. O zaman hastanelerimizin hali neymiş görsünler. Bunları görüntülü olarak izletin. Gençler bunu bilsinler. Şimdi ise hastanelerimiz nasıl, bunu da görsünler. Mukayeseli. Muhalefetin dışarıdan ve içeriden aldıkları gazla, doğrusuna yanlışına bakmaksızın buldukları her malzemeyi kullanarak sahada boy gösterdiğini müşahede ediyoruz."

Milletin gücünü cümle aleme göstermemiz şarttır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda dünyanın değişik yerlerinde, Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri ve Amerika'da Kovid-19 aşısının ücretli yapıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ücret alıyor ücret. İngiltere'de bugün evet 100 sterlin gibi bir rakamla aşı yapılıyor. Bizde böyle bir şey var mı? Bizde böyle bir şey yok. Biz tam aksine 'Yeter ki aşı yaptıralım.' diyoruz. Şu anda yoğun bir şekilde bu kampanyalarımızı sürdürüyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bizim çok daha güçlü bir şekilde sahaya çıkarak milletin gücünü cümle aleme göstermemiz şarttır. Bu konuda sizlere güveniyorum."

