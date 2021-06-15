Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı - Son Dakika

"Türkiye'nin Terörle Mücadelesi" kitabı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Donald Trump ve heyetine de sunulmuştu.

90 sayfalık kitapta, Türkiye'nin PKK , YPG , DAEŞ gibi terör örgütlerine yönelik, uğradığı saldırılara karşı ülke içinde ve dışında düzenlenen operasyonlar anlatılıyor.

Fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında masaya koyduğu kitap dikkatlerden kaçmadı. Masadaki kitabın, İletişim Başkanlığı tarafından 2019 yılında yayına alınan "Turkey's Fight Against Terrorism" ( Türkiye 'nin terörizme karşı mücadelesi) isimli kitap olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi. Erdoğan ve Biden'ın, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki baş başa görüşmesi, 45 dakika sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

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