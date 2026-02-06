Erdoğan: Depremdeki sözümüzü tuttuk - Son Dakika
Erdoğan: Depremdeki sözümüzü tuttuk

06.02.2026 12:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 yıl önce yaşanan 6 Şubat depremleri ile ilgili bir video paylaşarak, deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için verdikleri sözleri tuttuklarını belirtti. Erdoğan açıklamasında, "3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman'a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız. Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

