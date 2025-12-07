Erdoğan: Kıbrıs’ın stratejik önemi ve gençlerin eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erdoğan: Kıbrıs’ın stratejik önemi ve gençlerin eğitimi

Erdoğan: Kıbrıs’ın stratejik önemi ve gençlerin eğitimi
07.12.2025 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilal Erdoğan, Kıbrıs'ın stratejik konumu ve gençlerin eğitiminde yeteneklerine göre yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "İngilizler Kıbrıs'a bedava uçak gemisi diyorlar. Yani uçak gemisi teknolojinizi geliştirmeden Akdeniz'in en stratejik noktasında uçak gemisi bulundurmuş oluyorsunuz. İsrail'in gözü oranın üzerinde. Çünkü İsrail'in güvenliği için de stratejik konumda olduğunu düşünüyorlar." dedi.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde (KAİHL) düzenlenen Kıbrıs Çalıştayı'nda konuşan Erdoğan, iletişim kabiliyeti güçlü, özgüvenli ve vatansever gençler yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Öğrencilere yüksek öğrenim tercihleriyle ilgili önerilerde bulunan Erdoğan, çocukların yeteneklerine göre bölümlerde okumalarını ve ailelerin de bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Geçen hafta Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giderek bir dizi görüşme ve incelemelerde bulunduklarını anlatan Erdoğan, Türkiye'den okulların iletişim kurarak kardeş okullar edinmesinin önemli olduğunu belirtti.

Gençlerin Kıbrıs'ı daha iyi tanıması gerektiğini dile getiren Erdoğan, karışlıklı seyahat etmenin KKTC'deki öğrenci kulüpleriyle ortak projeler geliştirmenin buna önemli katkı sunacağını dile getirdi.

Kıbrıs'ta 2004'te yapılan Annan Planı Referandumu'nda Türklerin 'evet' Rumların ise 'hayır' oyu verdiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Buna rağmen Avrupa, adayı, sınır sorunu olan bir ülkeyi üye olarak kabul etti. Kendi kurallarını çiğnemek suretiyle bunu yaptı. O zaman tabii kimse Türkiye'yi güçlü falan görmediği için bunları yapabiliyordu. Bugün olsa belki bunu yapması daha zor. Bugün 'Sayın Cumhurbaşkanı sizin bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki değerlendirmenize önem veriyoruz.' diyorlar. Mesela ben Sayın Macron'la Cumhurbaşkanımızın birçok telefon görüşmesine şahit olmuşumdur. Türkiye'nin zamanla olan güçlenişini, Cumhurbaşkanımıza olan itibarlarını canlı olarak görüyoruz. Zaten sizler de takip ediyorsunuz. Bu da Türkiye'yi dışarıda güçlü yapıyor. Avrupa'da böyle bir liderlik boşluğu olan dönemde Türkiye'de Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir liderin olması bizim dış politikada gücümüzün ötesinde bir nüfuz sahibi olmamızı sağlıyor."

"Bölgemizdeki en büyük stratejik tehdit İsrail"

Kıbrıs meselesinin Türkiye açısından önemine vurgu yapan Erdoğan, bugün adada Yunan nüfusunun fazla olmasının burayı Yunan adası yapmadığını, tarihsel gerçeklerin farklı olduğunu kaydetti.

Erdoğan, Kıbrıs'ın stratejik konumuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İngilizler Kıbrıs'a bedava uçak gemisi diyorlar. Yani uçak gemisi teknolojinizi geliştirmeden Akdeniz'in en stratejik noktasında uçak gemisi bulundurmuş oluyorsunuz. İsrail'in gözü oranın üzerinde. Çünkü İsrail'in güvenliği için de stratejik konumda olduğunu düşünüyorlar. Bugün zaten bölgemizdeki en büyük stratejik tehdit İsrail'in ta kendisidir. Etrafındaki ülkelerin hiçbirisinde istikrar olmasını istemez. Hiçbirisinin müreffeh olmasını, güçlenmesini istemez. Onun içindir ki Pakistan'dan Sudan'a kadar bütün bölge ülkeleri son 50 yılda bir şekilde iç çatışmalar, istikrarsızlıklar, terör tehdidi vesaire, bunlarla boğuşarak hep zayıf tutulmuş, hep zayıflatılmıştır."

Türkiye'nin ilişkileri ve tarihsel bağ düşünüldüğünde komşu ülkelerin güçlenmesinin Türkiye'yi daha çok güçlendireceğini dile getiren Erdoğan, çünkü bölgenin güç merkezinin Türkiye olduğunu belirtti.

Kültürel güç merkezi olmanın önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunun için kendi kimliğimizi, kendi kültürümüzü yeniden kuşanmak zorundayız. Yani kötü bir Batı taklidi olduğumuz zaman bize kimse kıymet vermez. Türkiye Yüzyılı dediğimiz şey bir Kızılelma. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Türkiye'nin dünyaya damgasını vurmasının hedef olarak konduğu bir Kızılelma. Sizler eğitiminizle bilginizle görgünüzle bunu başaracak olan insanlarsınız. Hedeflerinizin ardına gayretinizi seferber edecek olan sizlersiniz. Türkiye'nin 21. yüzyıla damga vurmak için altyapısı, temel edinimleri bence kazanılmış durumda. Bunda sonrası sizlerin hedeflerini yüksek tutmasıyla olacak."

Konuşmasının ardından okul müdürü Şeyma Şahin, Erdoğan'a günün anısına hediye takdim etti. Erdoğan ve protokol üyeleri, daha sonra KKTC ile ilgili hazırlanan fotoğraf sergisi ve öğrencilerin teknolojik çalışmalarının bulunduğu stantları gezdi.

15 liseden öğrenciler katıldı

İki gün süren çalıştaya 15 liseden 250'den fazla öğrenci müzakereci olarak katıldı.

Çalıştayda Kıbrıs meselesi tarih, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, eğitim ve teoloji komitelerinde çok yönlü olarak ele alındı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İstanbul 1 ve 2 Nolu Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kıbrıs Vakfı'nın destek sunduğu çalıştaya, öğrencilerin yanı sıra eğitim dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden birçok isim de katıldı.

Kaynak: AA

Bilal Erdoğan, Dış Politika, Savunma, Türkiye, Kadıköy, İsrail, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: Kıbrıs’ın stratejik önemi ve gençlerin eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü Doktorlar bile çare olamıyor 1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
Kim der 71 yaşında İşte Gülşen Bubikoğlu’nun son hali Kim der 71 yaşında! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye’de genel seçimlere gideceğiz Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz
Batman’da Babasını Vuran Oğul Gözaltında Batman'da Babasını Vuran Oğul Gözaltında
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı

08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
07:24
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
06:35
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
04:26
Trump’tan Netflix hamlesi Medyadaki tarihi anlaşmaya dahil olacak
Trump'tan Netflix hamlesi! Medyadaki tarihi anlaşmaya dahil olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 08:42:19. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: Kıbrıs’ın stratejik önemi ve gençlerin eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.