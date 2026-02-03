Erdoğan ve Selman'dan İşbirliği Mesajı - Son Dakika
Erdoğan ve Selman'dan İşbirliği Mesajı

03.02.2026 21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Riyad’daki görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve dört anlaşma ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında bulunduğu Riyad'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler, enerji, savunma sanayii, yatırımlar, ticaret ve teknoloji alanlarındaki iş birliği imkanları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerini özellikle yenilenebilir enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılacak yeni adımlarla daha ileri bir seviyeye taşımakta kararlı olduklarını ifade etti.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'de kalıcı barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden imarı için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, insani krizin sona erdirilmesi için çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının bölge açısından önemine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına yönelik desteklerinin süreceğini, yeniden imar sürecinde Suudi Arabistan ile iş birliği yapılacağını dile getirdi.

Toplantıda ayrıca Yemen'deki son durum ve Doğu Afrika'daki gelişmeler de kapsamlı şekilde değerlendirildi. Görüşme kapsamında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalanırken, ortak bir açıklama da yayımlandı.

