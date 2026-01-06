Erdoğan ve Trump'tan Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkiler, savunma sanayi alanında işbirliği, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımlar ile Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.